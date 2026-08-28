신계용 과천시장 "과천 아주대병원 설립, 응급·필수의료 책임지는 역사적 전환점"

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 28일 아주대병원 병상 허가 사전심의를 통과했다.
- 262개 병상 승인으로 종합병원 건립 기반을 마련했다.
- 경기도 승인 뒤 SPC 설립 등 후속 절차를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
응급실·분만실 없던 과천시, 지역 의료 인프라 확충 본궤도 진입
향후 특수목적법인(SPC) 설립 및 토지매매계약 등 후속 절차 추진
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 아주대학교병원 설립을 위한 보건복지부의 262개 병상 규모 의료기관 개설 허가 사전심의를 통과했다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 종합병원 설립을 위해서는 일정 규모 이상의 병상 확보가 필수적인 만큼 이번 사전심의 승인은 과천시 종합병원 건립을 위한 핵심적 기반을 마련했다는 평가를 받는다.
사전심의는 지역병상수급계획과 의료법에 따라 사업계획의 적정성과 병상 신설 가능 여부를 검토하는 절차다. 이번 승인 규모는 정부의 병상 수급 관리 방향과 지역별 적정 병상 배분 기준 등을 종합적으로 반영해 결정됐다.
그간 과천시는 종합병원은 물론 응급실과 분만실조차 없어 열악한 의료 환경을 겪어왔다. 이를 개선하기 위해 시는 지역병상수급계획 수립 단계부터 보건복지부와 경기도를 수차례 방문해 병원 건립과 병상 확보의 필요성을 설득해 왔다.
특히 신계용 과천시장은 보건복지부 장차관과 국회의원 등 관계 인사들을 직접 만나 시의 열악한 의료 여건을 설명하고 신속한 승인을 요청하는 등 행정력을 집중해 왔다.
이번 사전심의 통과로 과천 아주대학교병원 건립과 막계동 특별계획구역 개발사업도 한층 속도가 붙을 전망이다. 향후 경기도 의료기관 개설 위원회 승인이 완료되면 특수목적법인(SPC) 설립과 토지매매계약 체결 등 후속 절차가 순차적으로 진행된다.
시는 앞으로 병상수급관리계획 수립 과정에도 적극 대응해 병상을 추가 확보하고 지역 의료 인프라 확충을 지속해서 추진할 방침이다.
신계용 과천시장은 "이번 승인은 병상 확보를 위해 정부와 경기도를 지속적으로 설득해 온 노력의 결실이자 과천시 종합병원 건립을 본격화하는 역사적인 전환점"이라며 "과천 아주대학교병원이 응급·필수의료를 책임지는 지역 의료 거점으로 조성될 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com