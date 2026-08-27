남양주시, '다둥이 多가치 키움' 지원금 지급

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 27일 다둥이 多가치 키움으로 189가구를 지원했다.
- 복지재단은 4자녀 이상 저소득가구에 가구당 100만원을 지급했다.
- 상반기 91가구, 하반기 98가구에 총 1억8900만원을 지원했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 남양주시복지재단이 네 자녀 이상 저소득 가정의 양육 부담을 덜기 위해 추진한 '다둥이 多가치 키움' 사업을 통해 올해 상·하반기 총 189가구에 가구당 100만원씩 모두 1억 8900만원의 양육지원금을 지원했다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 '다둥이 多가치 키움' 사업은 지역사회의 후원으로 마련된 재원을 활용해 4자녀 이상 저소득 가정의 경제적 부담을 경감하고 안정적인 양육 환경 조성을 뒷받침하기 위해 마련됐다.
남양주시복지재단은 상·하반기 공개 모집을 통해 지원 대상 가정을 선정하고 양육지원금을 지급했다. 상반기에는 91가구에 총 9100만원을, 하반기에는 98가구에 총 9800만원을 각각 지원했다고 밝혔다.
시는 이번 지원이 다자녀 가정의 양육비 부담을 실질적으로 줄이고 아이들이 보다 안정적인 환경에서 자랄 수 있도록 하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 지역사회 모두의 관심과 노력이 필요한 과제"라며 "다자녀 가정이 경제적 부담을 덜고 안정적으로 아이를 키울 수 있도록 다양한 민관 협력 사업을 통해 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 남양주시복지재단은 지역사회의 후원금과 민간 자원을 연계해 취약계층을 지원하고 있으며 시민의 복지 수요 변화에 대응하기 위한 맞춤형 복지사업을 지속적으로 추진하고 있다.
asj7376@newspim.com