[핌in현장] "본질 그대로"…'추상미술' 권순익의 '산에 비친 산, 물에 비친 물'

[용산=뉴스핌] 이지은 기자 = 화이트스톤갤러리에서 2년 만에 한국의 추상미술 작가 권순익의 개인전이 열린다. '산에 비친 산, 물에 비친 물'을 통해 작가가 최근 새롭게 시작한 조형적 변화를 선보인다.

27일 용산구에 위치한 화이트스톤갤러리에서는 권순익 작가 개인전 '산에 비친 산, 물에 비친 물' 프레스 간담회가 열렸다. 자리에는 권순익 작가와 이예리 큐레이터가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '산에 비친 산, 물에 비친 물' 전시에 참석한 권순익 작가. [사진=이지은 기자] 2026.08.27 alice09@newspim.com

이번 전시 '산에 비친 산, 물에 비친 물'은 작가가 최근 작업에서 지향하는 태도를 함축한다. 권순익 작가는 작품을 통해 특정한 의미를 설명하거나 대상을 재현하기보다, 존제 자체가 지닌 감각과 울림을 보여주며 존재를 있는 그대로 보려는 시선을 담아냈다.

이날 권순익 작가는 전시 제목에 대해 "어느 날 친구와 이야기를 하다가 떠오른 말이었다. '산은 산이요, 물은 물이다'라는 말이 나왔는데 그 의미를 이번 전시에 가져오게 됐다. 사물의 본질을 있는 그대로 보자는 뜻"이라고 밝혔다.

이예리 큐레이터는 "작가님은 저희와 오래 전시를 해오셨다. 화이트스톤 갤러리 서울에서는 2년 전에 전시를 했는데, 당시에 반응이 너무 좋았다. 이번 전시는 작가님이 모두 신작으로 준비를 해주셨다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 권순익 작가 개인전 '산에 비친 산, 물에 비친 물' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.08.27 alice09@newspim.com

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '산에 비친 산, 물에 비친 물' 전시에 참석한 권순익 작가. [사진=이지은 기자] 2026.08.27 alice09@newspim.com

전시는 작가의 대표 연작 '틈'이 중심이다. '틈-적·연'은 '쌓고, 갈다'라는 의미처럼 색을 축적하고, 그 사이 틈을 흑연으로 채워가는 작업이다. 작가의 '틈'은 단순한 조형적 공간이 아닌 과거와 미래 사이에 존재하는 현재의 순간, 그리고 삶이 가장 온전히 머무르는 시간을 의미한다.

이 큐레이터는 "작가님은 원래 도예를 전공하셨는데, 도예의 질감을 회화로 가져오고 싶어 하셨다. '틈' 연작에서 보실 수 있듯, 도자기 표면의 질감을 회화로 그대로 옮겨놓으신 것"이라며 "그런 질감을 내기 위해 고운 모래에 아크릴 물감을 섞어 사용하시고 있다"고 설명했다.

또 다른 대표작 '무아'는 화면 위에 흑연의 점을 반복적으로 쌓아 올리고 문지르는 과정을 통해 추상에 도달한다. 반복되는 행위 속에 화면은 점차 깊이와 질서를 갖추고, 작가는 이를 자신을 내려놓고 내면을 바라보는 시간으로 받아들인다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 권순익 작가 개인전 '산에 비친 산, 물에 비친 물' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.08.27 alice09@newspim.com

전시장에서 시선을 끄는 것이 바로 기와 설치 작업이다. 이는 실제 기와가 아닌, 스티로폼을 기와처럼 만든 것이다.

이 큐레이터는 "처음에는 실제 기와를 사용하셨는데, 무게로 인해 설치에 어려움을 겪으신 이후부터 스티로폼을 잘라 사용하기 시작했다. 작가님이 석탄의 특유 반짝임을 보고 흑연을 사용했다. 흑연이 한국적인 소재라고 생각하셨고, 여기에 또 다른 한국적 이미지를 떠올리다 기와로 연결된 것"이라고 말했다.

이어 "스티로폼을 기와 모양으로 자르고 한지로 질감을 낸다. 거기에 흑연을 덧바르고, 마지막은 물감으로 덧칠을 하신다"고 설명했다.

권 작가는 "이 설치 작업은 하나의 기원과도 같은 의미"라며 "기와는 설치가 어려워서 가벼운 재료를 찾기 시작했는데, 떠오른 게 스티로폼과 한지였다. 스티로폼을 사용하면서 작업은 조금 수월해졌지만, 시간은 더 들어가는 것 같다. 자르고, 바르고, 굳히는 시간이 꽤 걸린다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 권순익 작가 개인전 '산에 비친 산, 물에 비친 물' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.08.27 alice09@newspim.com

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 작업 전 드로잉으로 작품을 설계한 모습. [사진=이지은 기자] 2026.08.27 alice09@newspim.com

권순익 작가의 설치 작업은 이전의 작업과는 확연히 다르다. 그리고 이 작업에는 변화와 도전을 시도하는 작가의 의도가 녹아 있다.

권 작가는 "계속 변화를 주려고 한다. 도예 기법을 회화로 옮겨오려고 계속 시도를 했는데, 개인적으로 생각했을 때 시원찮다고 느낀다. 그래서 여러 방법을 시도하고 있는 중"이라며 "앞으로도 다른 느낌에 도전할 것"이라고 강조했다.

화이트스톤 갤러리는 1967년 도쿄에서 설립돼 일본을 기반으로 아시아 주요 도시에서 동시대 미술을 소개해 온 국제 갤러리이다. 현재 도쿄, 홍콩, 타이베이, 싱가포르, 베이징, 서울 등에서 전시 공간을 운영 중이다.

화이트스톤 갤러리에서 선보이는 권순익 개인전 '산에 비친 산, 물에 비친 물'은 오는 29일부터 10월 11일까지 진행된다.

alice09@newspim.com