李대통령, 네팔 홍수에 "가용 인력·자원 총동원…국민 생명 매우 위중"

"네팔 정부와 모든 외교 채널 가동"

"수색·구조에 필요 자원 투입"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 27일 네팔에서 일어난 홍수로 인해 발생한 우리 국민들의 실종에 대응하기 위해 긴급회의를 열고 관계부처와 현지에 있는 기업들에게까지 가용 가능한 모든 것을 동원해달라고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 종로구 외교부 청사에서 '네팔 홍수 관련 우리 국민 피해 상황 대응 긴급회의'를 열고 "우리 국민의 안전과 생명이 매우 위중한 상황"이라며 "언제나 말씀드리는 것처럼 국민의 생명과 안전을 지키는 일에는 과잉대응은 없다는 각오로 모두가 가용 자원을 총동원해서 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 2026년도 제35회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.11 photo@newspim.com

그러면서 이 대통령은 외교부를 비롯한 관계 부처와 현지 대사관, 현재 이동 중인 신속대응팀, 현지에 있는 한국 기업까지 가용한 인력과 자원을 총동원해 달라고 부탁했다.

이 대통령은 또 "네팔 정부와 모든 외교 채널을 가동해서 수색과 구조에 필요한 자원이 투입되도록 적극 협의해주시길 바란다"며 "혹시 우리가 네팔 정부 측에 제공할 수 있는 인력이나 기타 어떤 지원 방안이 있는지 미리 검토를 좀 해주면 좋겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "인근 지역에 체류 중인 우리 국민들의 안전도 빠짐없이 점검해 달라"며 "추가 피해가 발생하지 않도록 안내·보호 조치도 신속히 시행하길 바란다"고 말했다.

이 대통령은 "제가 지금까지 보고받은 바로는 도로, 교량 이런 게 다 유실이 돼 현장 접근이 어렵다고 하고 통신도 그렇게 원활하지 않다는데 이따가 상황을 확인해보겠다"며 "현지에 있는 피해자 또는 피신하고 있는 분들 말고 그분들의 가족들도 매우 안타까운 상황"이라고 강조했다.

26일(현지시간) 드론으로 촬영한 네팔 누와콧 트리슐리의 대홍수 참사 현장. [사진=로이터 뉴스핌]

이 대통령은 네팔 국민들과 정부를 향해서도 "심심한 위로의 말씀을 전해드린다"며 "인명과 재산 피해에 대한 신속한 대응, 그리고 또 조기 복구를 위한 지원이 어떤 게 가능한지 우리 정부 측에서 필요한 방안들을 잘 검토해주시기 바란다"고 전했다.

외교당국에 따르면 전날 네팔 북부 지역과 중국 티베트 접경지인 네팔 누와콧 트리슐리에 대규모 돌발 홍수가 덮쳤다. 이로 인해 한국인 9명이 실종된 상태다. 실종된 한국인은 현지에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 직원이다. 남동발전 소속이 3명, 두산에너빌리티 소속이 6명이다. 아울러 우리 국민 10명이 한때 현지에서 고립됐으나 안전에는 이상이 없는 것으로 파악됐다.

이 대통령은 이날 청와대에서 예정된 수석·보좌관 회의를 순연하고 긴급 점검회의로 일정을 바꿔 상황 대응에 나섰다. 또한 오는 28일 예정돼 있던 더불어민주당 국회의원 초청 오찬도 연기했다.

pcjay@newspim.com