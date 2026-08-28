성평등가족부 '2030자문단' 출범…AI 전문가·자립준비청년 등 25명 참여

152명 지원해 25명 선발…성평등·안전·청소년·가족 4개 분과 활동

훈령 개정해 장관 직속으로 격상…청년 목소리 정책에 신속 반영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 청년 세대의 목소리를 정책에 반영하기 위한 '제3기 2030자문단'이 공식 출범했다고 28일 밝혔다.

자문단에는 생성형 인공지능(AI) 전문가부터 자립준비청년까지 다양한 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 청년 25명이 참여한다.

[서울=뉴스핌] 원민경 성평등가족부 장관이 지난 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 청년 인식격차 진단과 대안 모색을 위한 전문가 자문회의에서 발언을 하고 있다. [사진=성평등가족부] 2025.10.15 photo@newspim.com

2030자문단은 청년기본법 시행령에 따라 부처 주요 정책에 대한 청년 세대의 인식을 전달하는 정책 자문 기구다. 제3기 자문단에는 모두 152명이 지원했으며 성평등부는 지역과 성별 균형 등을 고려해 최종 25명을 선발했다.

자문단에는 어린이집 교사와 노무사, 변호사, 생성형 AI 전문가 청소년지도사 등 여러 분야에서 활동하는 청년들이 포함됐다. 가정 밖 위기청소년과 자립준비청년 당사자 여성인권 활동가 등 성평등부 정책 현장을 직접 경험한 청년들도 참여한다. 부처는 전문지식과 정책 당사자의 경험을 함께 반영해 현장성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

자문단은 앞으로 1년 동안 성평등과 안전·인권 청소년 가족 등 4개 분과로 나뉘어 활동한다. 주요 정책을 모니터링하고 청년 여론을 수렴하는 한편 장관과 직접 소통해 정책 공감대를 넓히고 새로운 청년 정책도 발굴할 예정이다.

특히 이번 자문단은 기존과 달리 훈령 개정을 거쳐 '장관 직속' 기구로 격상할 예정이다. 청년들의 아이디어와 현장 목소리를 정책 추진 과정에 보다 빠르고 직접적으로 반영하기 위한 조치다.

성평등부는 지난 27일 정부서울청사 별관에서 제3기 2030자문단 발대식을 열었다. 행사에서는 부처 주요 정책과 자문단 운영계획을 소개하고 원민경 장관이 자문단원들에게 위촉장을 수여했다. 이어진 '장관과의 대화'에서는 일상 속 성평등 실현과 친밀관계 폭력 예방 AI 시대 청소년 보호 다양한 가족 형태 지원 등을 놓고 의견을 나눴다.

원 장관은 "다양한 현장에서 각자의 경험과 전문성을 쌓아오신 청년 자문단원들께서 성평등부에 꼭 필요한 현장의 목소리를 들려주실 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "특히 AI 대전환 등 사회의 빠른 변화 속에서 청년들이 실제로 무엇을 고민하고 있는지, 현장에서 어떤 어려움을 겪고 있는지를 가감없이 듣고, 정책에 반영하는 것이 중요하다"며 "성평등부가 청년과 국민의 곁에 함께하는 부처로 거듭날 수 있도록 든든한 파트너로서 주도적인 역할을 해달라"고 당부했다.

jane94@newspim.com