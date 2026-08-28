[오늘날씨] 전국 대부분 비·소나기...서울 한낮 30도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 28일 전국 대부분에 비·소나기를 예보했다
- 전남·경남·제주도에 비가 오고 수도권엔 소나기다
- 미세먼지는 전국 좋음이고 낮 최고 25~31도다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 28일은 전국 대부분 지역에 비 또는 소나기가 내리겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리고 전남권과 경남권, 제주도에는 비가 오겠다. 오전부터 충청권과 전북, 경북권으로 확대되어 밤까지 이어지는 곳도 있겠다. 늦은 새벽부터 저녁 사이 강원동해안·산지에는 비가 오는 곳이 있겠다. 오전부터 저녁 사이 수도권과 강원내륙에 소나기가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 강원동해안·산지 5~20mm다. 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 전북은 10~70mm다. 부산·울산·경남, 대구·경북은 30~80mm다. 울릉도·독도 10~40mm고 제주도는 5~40mm다.
소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원내륙 5~50mm다.
아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 25~31도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲청주 30도 ▲대전 30도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 28도 ▲부산 31도 ▲울산 30도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해·동해·남해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com