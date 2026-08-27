韩央行将基准利率由2.75%上调至3%

纽斯频通讯社首尔8月27日电 韩国银行（央行）金融货币委员会27日决定，将基准利率从年利率2.75%上调至3.00%。

图为韩国银行（央行）行长申铉松27日在首尔中区韩国银行总部主持金融货币委员会。【图片=纽斯频通讯社、媒体联合采访团】

这是央行继7月之后连续第二次加息。此次加息后，韩国基准利率时隔1年9个月再次升至3%区间。央行此前仅有3次连续加息，此次连续加息是新冠疫情以来首次。

韩国银行金融货币委员会当天在首尔中区韩国银行总部举行货币政策方向会议，决定将基准利率上调至年利率3.00%。

央行此前于7月将基准利率从2.50%上调至2.75%，时隔3年6个月重启加息。当时，央行行长申铉松表示，对于8月是否加息将保留所有可能，并将第二季度国内生产总值（GDP）、国内总收入（GDI）以及7月物价等作为主要判断指标。

数据显示，韩国第二季度实际国内生产总值（GDP）环比增长0.6%，高于韩国央行此前预计的0.2%；实际国内总收入（GDI）环比增长3.6%。

物价方面，韩国7月消费者物价同比上涨2.8%，较6月3.2%的涨幅有所放缓。不过，剔除食品和能源后的核心物价涨幅为2.6%，较上月提高0.1个百分点。

韩国经济增长势头强于预期，同时物价仍存在一定的持续性上涨压力。分析认为，央行此次综合考虑经济增长和物价走势等因素后决定进一步加息。

另外，韩国银行将今年经济增长预期值由2.6%上调至3.3%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社