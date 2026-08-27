서울시, 7월 외래관광객 161만 명…소비 4개월 연속 1조원대

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 27일 7월 외래관광객 161만 명으로 역대 최대를 기록했다고 밝혔다.
- 7월 관광객 카드소비액은 1조707억 원으로 4개월 연속 1조 원을 넘겼다.
- 시는 의료·미식·뷰티 등 고부가 관광을 늘려 체류형 소비를 키우겠다고 했다.
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체류·소비 증대로 24시간 활력경제 도시 구상
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 올해 7월 서울을 방문한 외래관광객이 161만 명을 기록하며 월 기준 역대 최대치를 경신했다고 27일 밝혔다. 단순 방문객 증가를 넘어 외국인 관광객 소비액이 4개월 연속 1조 원을 돌파하며 양적·질적 성장을 이뤄내고 있다는 평가다.
7월 외래관광객 카드 소비액은 1조707억 원으로 전년 동월 대비 69.7% 급증했다. 지난 4월 처음 1조 원을 넘어선 이후 4개월 연속 1조 원대 소비가 이어지고 있으며, 1~7월 누적 소비액은 6조6880억 원(58.7%↑)으로 집계됐다.
소비 분야도 쇼핑 중심에서 의료·웰니스와 미식, 뷰티 등으로 확장되고 있다. 1~7월 업종별 소비 비중은 쇼핑(46.4%), 의료·웰니스(24.4%), 식음료(13.1%) 순이었으며, 의료관광(63.9%↑)과 일반외식업(56.4%↑)의 성장세가 두드러졌다.
서울 관광 주요 시장의 방문객 역시 고른 성장세를 보이고 있다. 7월 국가별 방문객은 중국이 60만 명(37.1%)으로 가장 많았으며, 일본 25만 명(15.8%), 대만 20만 명(12.4%), 미국 12만 명(7.2%)이 뒤를 이었다. 올해 1~7월 누적 방문객은 총 983만 명으로 전년 동기(811만 명) 대비 21.3% 증가했다.
서울시는 이러한 관광객 증가세를 '3·3·7·7 서울관광 미래비전'의 질적 성장으로 이어간다는 계획이다. '3·3·7·7 서울관광'은 외래관광객 3000만 명, 1인당 지출액 300만원, 체류기간 7일, 재방문율 70% 달성을 뜻한다.
시는 의료·웰니스, 미식, 뷰티 등 고부가 관광 콘텐츠를 확대하고, 지역 곳곳 관광자원과 야간관광을 연계해 관광객이 낮부터 밤까지 오래 머물고 소비할 수 있는 환경을 조성한다. 관광객의 체류시간을 야간까지 확장해 관광을 서울 전역의 소비와 경제활동으로 연결, '24시간 활력경제도시 서울'을 실현한다는 구상이다.
조성호 관광체육국장은 "이제부터 관광객 수를 넘어 더 오래 머물고 더 많이 경험하며 다시 찾는 서울을 만들기 위해 매력적인 관광 콘텐츠와 야간관광을 확대하고, 체류와 소비를 높이는 '24시간 활력경제도시 서울'을 만들어 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com