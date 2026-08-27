건설근로자공제회, 건설 특성화고 또래 네트워크 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 건설근로자공제회가 27일 특성화고 연계 워크숍을 열었다.
- 청평고·한국모빌리티고 학생 등 약 50명이 참여했다.
- 건설 이해와 안전의식·실무역량 강화를 돕는다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 건설근로자공제회는 특성화고 연계 훈련생의 건설업 이해를 높이고 또래 간 교류를 활성화하기 위한 '건설 특성화고 또래 네트워크 워크숍'을 연다고 27일 밝혔다.
공제회에 따르면 워크숍은 이날부터 1박 2일 동안 경기 화성시에서 열린다. 행사에는 특성화고 연계 훈련과정에 참여 중인 청평고등학교와 한국모빌리티고등학교 학생 및 교강사, 한국건축시공기능장협회 관계자 등 약 50명이 참석한다.
공제회는 고용노동부 위탁사업인 특성화고 연계 청년건설인력 양성과정을 통해 특성화고 학생들이 건설 분야에 대한 이해를 높이고 현장 중심 교육을 바탕으로 미래 건설기능인으로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.
워크숍은 학생들이 건설산업에 대한 이해를 높이고, 또래 간 교류를 통해 소속감과 협업 역량을 키우는 한편 안전의식과 현장 실무역량을 강화할 수 있도록 마련됐다.
현장에서는 특성화고 연계 청년건설인력 양성과정의 운영 현황과 훈련 추진 성과를 공유하고, 건설산업 동향과 직종별 트렌드 특강, 도면 독해, 현장 에티켓 등 실무 교육이 이뤄질 예정이다. 롯데건설 세이프티 온(Safety On)에서 운영하는 체험형 안전 교육을 통해 추락, 건설장비 관련 사고 등 건설 현장에서 발생할 수 있는 다양한 위험 상황도 직접 체험한다.
학교별 실습 경험과 훈련 성과를 공유하는 또래 네트워크 프로그램을 운영해 학교 간 교류를 확대하고, 학생들이 미래 건설기능인으로서 자긍심과 소속감을 형성하며 향후 건설현장에서 함께 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 목표다.
장건 건설근로자공제회 이사장은 "건설산업의 지속 가능한 발전을 위해서는 우수한 청년 기능인력을 조기에 양성하고 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다"며 "이번 워크숍이 학생들이 건설업에 대한 이해를 넓히고, 안전의식과 현장 실무역량을 키우는 동시에 또래들과 함께 성장하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
sheep@newspim.com