현대차, 2030년 영업이익률 9% 이상으로 상향…미래차 경쟁력 강화

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26일 '현대차 2026 CEO 인베스터데이'

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차가 완성차 사업 경쟁력과 미래차 기술력을 기반으로 오는 2030년 글로벌 판매 목표 555만대를 유지하고 수익성 목표를 상향했다.

현대차는 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 '2026 CEO 인베스터 데이'를 열고 중장기 사업전략과 재무계획을 발표했다.

현대차는 2030년까지 100종 이상의 신차를 출시하고 글로벌 생산능력을 127만대 확대할 계획이다. 북미에서는 하이브리드차(HEV), 유럽에서는 전기차(EV)를 중심으로 권역별 전략을 추진한다. 2030년 xEV 판매 비중은 60%를 목표로 유지한다.

북미에서는 2030년까지 HEV 신차 10종을 출시해 HEV 판매 비중을 50%까지 끌어올리고, 내년부터 싼타페 EREV를 판매한다. 유럽에서는 EV 판매를 2030년 42만대까지 확대한다.

제네시스는 EV와 HEV, EREV, 고성능차를 아우르는 전동화 라인업을 구축한다. GV80 하이브리드를 올해 하반기 출시하고, 내년 초 EREV SUV를 선보인다. 2030년까지 글로벌 40여개국에서 35만대 판매를 목표로 한다.

현대기아자동차 양재동 본사.[사진=뉴스핌DB]

미래차 분야에서는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 자율주행 경쟁력 확보에 집중한다. 차량 데이터를 수집·분석하고 AI와 서비스를 개선한 뒤 OTA로 차량에 다시 적용하는 'Data Flywheel' 체계를 구축한다.

2028년 출시 예정인 첫 SDV 양산차에는 자율주행 레벨2+ 기술을 적용하고, 2029년에는 100MW급 새만금 AI 데이터센터를 가동할 계획이다. 데이터센터에는 5만개 이상의 GPU를 수용할 수 있다.

배터리 기술도 고도화한다. 자체 개발한 고성능 배터리를 내년 EREV에 적용하고, 볼륨 EV에는 원가 경쟁력을 높인 미드니켈 NCM 배터리를 탑재한다. 클라우드 기반 배터리관리시스템(BMS)을 통해 2028년까지 배터리 수명을 평균 20% 향상시킬 계획이다. 배터리 열전이 방지(TRP) 기술은 제네시스 GV90에 처음 적용한다.

수익성 목표도 높였다. 현대차는 2030년 연결 기준 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9% 이상으로 상향했다. 차량 전 주기 원가혁신과 재료비 절감, 현지화 등을 통해 2030년까지 매출원가율을 기존 계획보다 3%포인트 낮출 예정이다.

주주환원도 강화한다. 총주주환원율(TPR) 35% 이상, 최소배당금 1만원 이상을 유지하고, 임직원 보상 목적 물량을 제외한 기존 보유 자사주를 전량 소각한다. 현대차는 이날 전일 종가 기준 약 8000억원 규모의 자사주 소각을 공시했다.

이날 행사에는 호세 무뇨스 현대차 대표이사(CEO·사장)와 박민우 AVP본부장(사장) 겸 포티투닷 대표이사, 김창환 전동화에너지솔루션담당(부사장), 이승조 재경본부장(CFO·부사장) 등 주요 경영진이 참석했다.

peoplekim@newspim.com