에어로케이, '기원' 위스키 기내 시음회…청주~삿포로서 진행

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공은 28일과 29일 기원 시음회를 연다.
- 청주~삿포로 등 2개 항공편 성인 승객이 대상이다.
- 기내한정판 등 2종을 소개하며 서비스 차별화에 나섰다.
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세계 주류품평회 수상 싱글몰트 소개…브랜드 협업 통한 기내 경험 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어로케이항공이 국내 싱글몰트 위스키 브랜드 '기원(KI ONE)'과 손잡고 기내 특별 시음회를 진행한다.
에어로케이항공은 오는 28일 청주~삿포로 RF356편과 29일 삿포로~청주 RF351편에서 만 19세 이상 성인 승객을 대상으로 기원 위스키 시음 행사를 진행한다고 26일 밝혔다.
시음 제품은 총 2종이다. 에어로케이와의 협업으로 제작된 기내 한정판 '기원 에어로케이 에디션'(43%, 700㎖)과 국내 면세 시장에 선보일 예정인 '기원 코리아 트래블 익스클루시브'(55%, 700㎖)다.
기원 코리아 트래블 익스클루시브는 세계 주류품평회 중 하나인 샌프란시스코 국제주류품평회(SFWSC)에서 골드 메달을 수상한 제품이다. 한국 전통 회화인 '책가도'에서 영감을 받은 패키지 디자인을 적용했다.
기원은 경기 남양주에서 생산되는 국내 싱글몰트 위스키 브랜드다. 국제주류품평회(IWSC)와 SFWSC 등 주요 글로벌 주류품평회에서 80여 차례 수상한 바 있다.
행사 당일에는 기원 위스키 관계자가 직접 항공편에 탑승해 승객들에게 브랜드 스토리와 제품별 테이스팅 노트를 소개한다. 객실승무원은 시음을 희망하는 성인 승객에게 소량의 시음주를 제공할 예정이다.
에어로케이는 이번 행사를 통해 청주~삿포로 노선 이용객에게 기존 기내 서비스와 차별화된 경험을 제공한다는 계획이다. 최근 항공업계에서 여행과 식음료·라이프스타일 브랜드를 연계한 협업이 확대되는 가운데 에어로케이 역시 브랜드 협업을 통해 기내 서비스 경쟁력을 높이는 모습이다.
에어로케이 관계자는 "국내 싱글몰트 위스키 기원과의 협업을 통해 청주~삿포로 노선 승객들에게 이색적인 기내 경험을 선사하고자 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.
에어로케이는 현재 국내선을 포함해 일본과 중국, 대만, 몽골, 필리핀, 베트남 등 7개국 23개 노선을 운항하고 있다.
heoneykim@newspim.com