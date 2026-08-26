'익산 천만송이 국화축제' 국화분재 제작 한창…시민 손길로 가을 준비

AI 핵심 요약beta
- 익산시 국화분재연구회원들이 26일 축제 작품 제작에 나섰다.
- 폭염 속 냉방기·차광막 등으로 국화 생육 관리에 힘썼다.
- 완성 작품은 10월 국화분재경진대회와 전시회에 나온다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폭염 속 생육관리 집중…23회 천만송이 국화축제 10월 23일 개막
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 제23회 익산 천만송이 국화축제를 앞두고 국화분재연구회원들이 축제에 선보일 작품 제작에 구슬땀을 흘리고 있다고 26일 밝혔다.
익산시국화분재연구회는 시민들로 구성된 단체로 국화축제의 대표 전시 콘텐츠인 국화분재를 직접 재배하고 작품으로 완성하는 역할을 맡고 있다.
회원들은 분재교육장에서 국화의 생육 상태를 점검하며 작품을 다듬고 있다. 최근 이어지는 폭염에 대비해 냉방기와 차광막, 자동분사 시스템 등을 활용하며 고온 피해를 최소화하는 등 생육 관리에도 힘을 쏟고 있다.
또 체계적인 교육을 바탕으로 다양한 수형의 국화분재를 제작하고 있으며 완성된 작품은 오는 10월 열리는 국화분재경진대회와 작품전시회에서 선보일 예정이다.
박윤순 익산시국화분재연구회장은 "회원들의 열정과 정성이 담긴 수준 높은 국화분재를 선보일 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.
류숙희 익산시농업기술센터소장은 "연구회원들의 노력으로 국화축제 전시 콘텐츠가 더욱 풍성해지고 있다"며 "우수한 작품 제작과 기술 향상을 위한 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.
한편 제23회 익산 천만송이 국화축제는 오는 10월 23일부터 11월 1일까지 10일간 중앙체육공원과 신흥공원에서 열린다.
lbs0964@newspim.com