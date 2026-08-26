보성군, 녹차 27개 제품 군수품질인증 획득…신뢰도 강화

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 26일 보성녹차 27개 제품에 군수품질인증을 부여했다.
- 군은 25일 22개 업체 29개 제품을 심의해 품질을 평가했다.
- 군은 인증제로 보성녹차 경쟁력과 신뢰도를 높이겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군은 보성녹차의 품질 신뢰도와 브랜드 경쟁력 강화를 위해 20개 업체의 27개 제품에 군수품질인증을 부여했다고 26일 밝혔다.
군은 지난 25일 봇재홀에서 열린 '2026년 보성녹차 군수품질인증 심의회'에서 관내 차 제조·가공업체 22곳이 출품한 29개 제품을 심사했다.
차 품평 전문가 10명으로 구성된 심사위원단은 차 외형과 찻물 색, 향, 맛, 우려낸 잎 등 5개 항목을 대상으로 오감 관능평가를 진행했다.
평가 결과 100점 만점에 80점 이상을 받은 20개 업체의 27개 제품이 인증을 획득했으며 인증업체는 군수품질인증 상표를 제품에 부착해 판매할 수 있다.
올해 시행 18년 차인 인증제는 보성에서 생산한 차 생엽을 원료로 제조·가공한 녹차를 대상으로 하며 군은 사후 품질관리와 기술개발을 통해 보성녹차의 경쟁력을 높여갈 방침이다.
chadol999@newspim.com