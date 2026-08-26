엔씨 '아이온2', 10월 5일 글로벌 출시...게임스컴서 신작 3종 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 26일 게임스컴 ONL에서 신작 3종을 공개했다
- 아이온2는 10월 5일 글로벌 PC 동시 출시한다
- 신더시티 영상과 Like or Die를 함께 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 심재민 인턴기자 = 엔씨는 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2026' 전야제 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 신작 3종을 공개했다고 26일 밝혔다.
엔씨는 행사에서 '아이온2'와 '신더시티'의 신규 영상을 공개하고 개발 중인 팀 기반 서바이벌 1인칭 슈팅게임(FPS) 'Like or Die'를 처음 선보였다.
아이온2는 오는 10월 5일 스팀과 퍼플 등 PC 플랫폼을 통해 북미와 남미, 유럽, 아시아 지역에 동시 출시된다. 엔씨는 출시에 앞서 오는 9월 17일부터 18일까지 실제 서비스 환경에서 서버와 인프라 안정성을 점검하는 '론칭 스케일 테스트'를 진행한다.
신더시티는 이번 행사에서 게임의 세계관과 이야기를 담은 신규 시네마틱 영상을 공개했다. 엔씨는 지난 14일부터 16일까지 미국 이용자를 대상으로 프리알파 플레이테스트를 진행했다.
새롭게 공개된 'Like or Die'는 이용자가 스트리머가 돼 팀원과 함께 생존 경쟁을 벌이는 팀 기반 서바이벌 FPS다. 블록을 활용한 전투와 상대 진영의 '넥서스'를 파괴하는 방식 등을 주요 게임 요소로 내세웠다.
엔씨는 26일 개막한 게임스컴 2026의 B2B관에도 부스를 마련해 글로벌 미디어와 업계 관계자를 대상으로 신작을 소개한다.
flurry327@newspim.com