계양전기 "최대주주 해성산업, 경영진 유상증자 참여"

AI 핵심 요약beta
- 해성산업이 26일 계양전기 유상증자 참여를 결정했다
- 단우영 부회장과 단우준 사장도 신주인수권을 전량 행사했다
- 계양전기는 재무개선과 신사업 투자에 자금을 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 계양전기의 최대주주인 해성산업이 유상증자에 참여하기로 결정했다고 26일 밝혔다. 단우영 부회장과 단우준 사장도 신주인수권을 전량 행사해 동참한다.
해성산업은 지난 25일 이사회를 열고 계양전기 유상증자에 총 278만8002주 규모로 참여하기로 결정했다. 1차 발행가액 3200원 기준 약 89억원 규모다.
회사에 따르면 해성산업은 공정거래법상 지주회사의 상장 자회사 지분율 30% 이상 유지 요건을 충족하고 우리사주조합 20% 우선배정에 따른 지분율 희석을 방지하기 위해 신주배정분 214만3792주의 120%인 257만2548주를 청약한다. 일반공모를 통해 21만5454주를 추가로 매수할 계획이다.
단우영 부회장과 단우준 사장은 본인에게 배정된 신주인수권을 전량 행사해 총 23만7327주, 예정 발행가액 기준 약 7억6000만원 규모의 청약을 진행할 예정이다.
계양전기는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 재무구조 개선과 미래 성장동력 확보에 활용할 계획이다. 차입금 상환을 통해 재무건전성을 강화하고 전장사업의 생산 경쟁력을 높이는 한편 로보틱스 등 고부가가치 신규 사업에 투자를 확대한다는 방침이다.
계양전기 관계자는 "해성산업의 120% 청약 및 일반공모 참여와 대주주 경영진의 유상증자 동참은 지주회사 지분율 요건을 충족하는 동시에 계양전기의 미래 성장에 대한 최대주주의 신뢰를 보여주는 결정"이라고 밝혔다.
유상증자의 최종 발행가액은 오는 31일 확정될 예정이다. 구주주 청약기간은 9월 3일부터 4일까지, 일반공모 청약기간은 9월 8일부터 9일까지 진행되며 주금 납입일은 9월 11일이다.
nylee54@newspim.com