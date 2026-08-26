전북도, 무주 항공·우주산업 투자선도지구 신속행정 TF 가동

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- 전북자치도가 26일 무주 항공·우주산업 투자선도지구 지원 TF를 구축했다.
- 도는 총사업비 3488억 원 사업의 인허가와 행정절차를 원스톱 지원한다.
- 2034년까지 민간산단과 연결도로를 조성해 2028년 착공을 목표로 했다.
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16명 전담조직 구성…2028년 상반기 지구 지정·산단 착공 목표
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 총사업비 3488억 원 규모의 '무주 항공·우주산업 투자선도지구' 조성을 지원하기 위해 전담 행정지원체계를 구축했다고 26일 밝혔다.
도는 이날 킥오프 회의를 열고 사업 추진 현황과 행정절차 로드맵을 공유하는 한편 산지전용 규제 완화와 산업단지 지정 협의, 부서별 역할 분담 등을 논의했다.
TF는 도 건설정책과장을 팀장으로 총괄운영반, 사업추진반, 사업지원반 등 3개 반 16명으로 구성됐다. 도시계획과 기업유치, 산업단지 조성, 산림·농지, 물류 등 관계 부서가 참여해 인허가와 행정절차를 원스톱으로 지원한다.
무주 투자선도지구는 지난 3월 전북도와 무주군, 현대로템이 투자협약을 체결한 데 이어 6월 정부 공모에 선정되며 사업이 본궤도에 올랐다.
도는 산지전용 규제 완화와 편입 토지 매입, 사업시행 특수목적법인(SPC) 구성 등 주요 현안을 조기에 조율해 사업 추진 속도를 높일 계획이다.
사업은 무주군 적상면 방이리·사천리 일원에 오는 2034년까지 약 36만 평 규모의 민간산업단지와 4.3㎞ 연결도로를 조성하는 것으로 기반시설에 454억 원, 민간산단 조성에 3034억 원이 투입된다.
도는 올해 하반기 각종 영향평가와 지구 지정 용역을 시작으로 2027년 국토교통부에 지구 지정을 신청하고 2028년 상반기 지구 지정·고시와 산업단지 착공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
김용수 전북자치도 건설정책과장은 "무주 항공·우주산업 투자선도지구는 첨단 미래산업과 지역균형발전을 이끌 핵심 거점"이라며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 행정절차를 단축하고 가시적인 성과를 내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com