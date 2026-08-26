김윤덕·오세훈 엿새 만에 재회동…'1.3만가구' 탄천 새 변수되나

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용산공원 일부 주택공급 놓고 정부·서울시 평행선

서울시, 탄천물재생센터 대안 제시

국토부 수용 여부 주목

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 용산공원 주택 공급을 둘러싼 정부와 서울시의 줄다리기가 다시 협상 테이블에 오른다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽)과 오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 달개비에서 용산공원 활용 주택 공급을 비롯한 서울 도심 공급 확대 방안 논의를 마치고 나서고 있다.

26일 국토교통부와 서울시 등에 따르면 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장이 이날 오전 서울에서 비공개로 만나 용산공원 부지 내 주택 공급을 포함한 서울 도심 주택 공급 현안을 협의한다. 두 사람이 다시 마주 앉는 것은 지난 20일 회담 이후 엿새 만이다.

지난 회동에서는 용산공원 활용 방안을 놓고 양측의 견해차만 재확인했다. 정부와 여당은 용산공원 전체를 개발하는 것이 아니라 공원·녹지 기능이 이미 훼손된 일부 지역을 활용해 청년과 신혼부부를 위한 임대주택을 공급할 수 있다는 입장이다.

후보지로는 용산공원 전체 면적의 10분의 1가량을 차지하는 용산어린이정원을 비롯해 옛 방위사업청 부지와 장교 숙소, 군인아파트 등이 거론되고 있다. 도심 내 신규 주택을 공급할 만한 대규모 부지가 제한적인 만큼 활용 가능한 공간은 열어둬야 한다는 게 정부 측 시각이다.

김 장관은 앞서 "용산공원을 잘 지키는 것과 청년과 신혼부부를 대상으로 주택을 공급하는 것이 양립 불가능한 게 아니고 함께 방안을 찾아보자는 게 제 입장"이라며 서울시와 추가 협의 가능성을 열어뒀다.

서울시는 용산공원 본체를 주택 용지로 활용하는 데 반대 입장을 유지하고 있다. 오랜 기간 외국군이 주둔했던 공간인 만큼 역사성과 자연성을 보전해 미래세대에 넘겨야 한다는 이유에서다.

오 시장은 지난 24일 공개한 영상에서 용산공원 예정지를 두고 "청나라군을 시작으로 일본군과 미군이 120여년간 주둔했던 역사적 아픔을 간직한 공간"이라며 "역사성과 자연성을 보존해 미래 세대에 물려줘야 한다"고 강조했다.

서울시는 용산공원 밖에서 대규모 주택을 공급할 수 있는 후보지를 찾자고 주장하고 있다. 최근에는 강남구 일원동 탄천물재생센터를 구체적인 대체 부지로 제시했다.

탄천물재생센터 대지면적은 약 39만3000㎡로 용산어린이정원 약 30만㎡보다 넓다. 서울시는 시설을 다른 곳으로 이전한 뒤 기존 부지를 개발할 경우 1만~1만3000가구의 주택 공급이 가능할 것으로 보고 있다.

교통과 생활 인프라도 강점으로 꼽는다. 인근에 지하철 3호선 대청역과 수서역이 있고 수서IC, 삼성서울병원 등 주요 시설과도 가깝다는 게 서울시 설명이다. 현재는 탄천물재생센터 이전 가능성을 검토하기 위한 연구용역이 진행되고 있다.

서울시는 사업 기간 역시 용산공원 활용과 큰 차이가 없을 것으로 판단하고 있다. 시설 이전과 주택 건설까지 약 10년이 걸릴 것으로 예상하지만 용산공원 역시 오염토 정화와 도시계획 수립, 인허가 등의 절차가 필요하다는 논리다.

오 시장은 전날 탄천물재생센터에 대해 "용량도 크고 교통 등 주거 환경도 좋다. 급조된 대안이 아니다"라며 "정부가 도와주면 빨리 지을 수 있다. 용산공원에 대한 접근은 철회되고 이 대안이 심도 있게 논의되길 바란다"고 말했다.

이날 회동에서는 용산공원 일부 활용 방침을 유지하는 정부와 탄천물재생센터 등 대체 부지 개발을 요구하는 서울시가 어느 수준까지 접점을 찾을지가 핵심이 될 전망이다.

chulsoofriend@newspim.com