'로또 1등도 출근합니다' 이준혁, 13억 당첨 후 달라졌다…'사고 칠 결심'

AI 핵심 요약beta
- 이준혁이 26일 드라마 ‘로또 1등도 출근합니다’를 공개했다.
- 로또 1등 공은태가 13억을 품고 출근하며 변화를 맞는다.
- 작품은 9월 10일 티빙 공개, 14일 tvN 첫 방송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '로또 1등도 출근합니다' 이준혁이 13억 당첨을 계기로 무미건조했던 일상에 변화를 예고한다.
티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'가 평범한 직장인 공은태(이준혁)의 격변을 기대케 하는 메인 예고편을 공개했다.
'로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 적지 않은 돈이지만, 인생을 드라마틱하게 바꾸기엔 조금 부족한 '13억'. 돈이 생기자 비로소 일과 사람이 보이기 시작한 한 직장인의 이야기가 유쾌한 웃음 속 진한 공감을 선사할 예정이다.
그런 가운데 공개된 메인 예고편은 '반전은 없어도 발전은 있을' 공은태의 변화로 호기심을 자극한다. 쳇바퀴처럼 굴러가던 일상에 벼락같이 떨어진 13억이라는 행운에 사자후를 내뱉는 공은태가 흥미롭다. 이어 "화를 내지 못하며 살던 나의 삶이 나에게 주는 마지막 기회일지도 모른다"라는 내레이션은 '사표'가 아닌 '사고 칠 결심'을 하는 공은태의 선택으로 궁금증을 높인다.
조금은 다른 마음가짐으로 일과 내일을 맞이하는 공은태의 모습도 흥미진진하다. 평소라면 하지 않았을 '안 하던 짓'에 삐걱거리던 양준호(서현우)와의 분위기가 달라지는가 하면, 영업 5팀의 뜻밖의 변화 역시 호기심을 더한다. 인생을 역전시키는 반전은 없어도, 무미건조한 일상에 다이내믹한 활기가 더해지는 공은태. 벼락같은 행운을 계기로 공은태가 영업 5팀과 마주할 새로울 일상이 더욱더 궁금해진다.
티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'는 오는 9월 10일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개된다. tvN에서는 14일밤 9시 첫 방송되며, 매주 월, 화 밤 9시에 방송된다.
moonddo00@newspim.com