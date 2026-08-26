NH-Amundi자산운용, '투자브리핑' 라이브 웨비나 진행

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 26일 투자브리핑 라이브를 진행했다.
- 주식·채권·연금 전문가가 시장 흐름과 전망을 짚는다.
- AI반도체·연금·금리 등 3개 주제를 실시간 소통한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주식·채권·연금 전문가 4인 출연
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 26일 자사 대표 유튜브 콘텐츠인 '투자브리핑'을 라이브 웨비나로 진행한다고 밝혔다.
투자브리핑은 NH-Amundi자산운용 직원이 출연해 한 달간의 국내외 금융시장 흐름과 전망을 짚어보는 팟캐스트 형식의 영상 콘텐츠다. 박진호 주식운용부문장, 서정현 LDI/리서치본부장, 김정훈 글로벌채권1팀장, 강성언 WM연금1팀장이 출연해 주식과 채권, 연금 등 각자의 전문 분야 시각에서 시장을 분석하고 의견을 주고받는다.
NH-Amundi자산운용에 따르면 이번 라이브 웨비나는 변동성이 확대된 시장 국면에서 투자자들의 고민을 직접 듣고 소통하기 위해 마련됐다. 회사는 사전에 고객 질의를 접수했으며 ▲AI반도체 투자 유효성 ▲변동성 국면에서의 연금 투자 대응 ▲미국·한국 금리 전망과 채권 투자 등 3가지 주제에 대한 관점을 공유할 예정이다.
방송은 이날 오후 4시부터 5시까지 진행되며 별도 신청 없이 NH-Amundi자산운용 공식 유튜브 채널에서 누구나 시청할 수 있다. 출연자들은 실시간으로 접수되는 시청자 질문에도 답변할 계획이다.
라이브 시청자를 위한 이벤트도 준비됐다. NH-Amundi자산운용은 시청 인증 참여자를 대상으로 추첨을 통해 목우촌 한우 프리미엄 선물세트(1명), 목우촌 한돈세트(4명), 배스킨라빈스 싱글레귤러(50명)를 제공한다.
신용인 NH-Amundi자산운용 부사장은 "투자브리핑은 시장을 가장 가까이에서 들여다보는 전문가들의 시각을 담아온 콘텐츠"라며 "최근 시장 변동성이 커진 만큼 투자자들의 궁금증을 조금이라도 덜어드리고자 라이브로 마련했고 앞으로도 고객과 더 가까이에서 소통해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com