한화자산운용, 'PLUS 글로벌HBM반도체' 누적 수익률 4관왕

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용은 26일 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF가 수익률 1위라고 밝혔다.
- 해당 ETF는 연초 이후 134.16%, 1년 393.01%를 기록했다.
- AI 투자 확대와 메모리 수요 증가가 성과를 뒷받침했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전자·SK하이닉스·마이크론·샌디스크 등에 투자
"AI 확산에 따른 HBM 수요 증가와 구조적 성장 수혜"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 26일 자사 'PLUS 글로벌HBM반도체' 상장지수펀드(ETF)가 해외주식형 펀드·ETF 가운데 연초 이후, 1년, 2년, 3년 누적 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.
금융정보업체 Fn가이드에 따르면 지난 24일 기준 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 연초 이후 수익률은 134.16%로 해외주식형 펀드와 ETF 중 가장 높았다. 최근 1년 수익률 393.01%, 2년 444.33%, 3년 666.96%로 각 기간 모두 1위를 차지했다.
PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 AI 시대 핵심 인프라인 HBM을 비롯해 글로벌 메모리 반도체 산업의 성장에 집중 투자하는 상품이다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 등 글로벌 메모리 반도체 핵심 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하고 글로벌 반도체 장비 및 관련 밸류체인 기업에도 투자한다.
최근 AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM뿐 아니라 범용 D램과 낸드까지 메모리 수요가 확산해 ETF 성과를 뒷받침하고 있다고 회사 측은 전했다. 특히 AI 서버의 고성능화로 서버당 메모리 탑재량이 증가하면서 메모리 산업은 과거의 전통적인 경기순환 산업에서 AI 인프라 확대의 직접적인 수혜 산업으로 재평가받고 있다는 설명이다.
글로벌 메모리 반도체 기업들이 배당 확대와 자사주 매입·소각 등을 앞세운 주주환원 정책을 강화하고 있다는 점도 긍정적이다. 최소 배당을 보장하거나 중장기 누적 이익을 기준으로 한 '룰 기반' 주주환원 정책이 확산되면 현금 흐름에 대한 예측 가능성이 커져 주가 재평가(리레이팅)을 기대할 수 있다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI 투자가 확대되면서 HBM을 넘어 D램과 낸드 등 메모리 전반의 수요 구조가 변화하고 있다"며 "PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 글로벌 메모리 시장을 주도하는 핵심 기업에 집중 투자함으로써 이러한 산업의 구조적 성장에 효과적으로 투자할 수 있도록 설계한 상품"이라고 말했다.
이어 "상장 이후 운용 기간 4년 차로 해외주식형 전체에서 기간별 성과 4관왕을 기록한 것은 시장의 니즈에 부합하는 포트폴리오로 운용되어 왔고 단기적인 주가 상승을 넘어 글로벌 메모리 산업의 성장에 집중한 투자 전략이 장기간 성과로 이어지고 있다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com