KB국민은행, 스타벅스 제휴통장 'KB 별별통장2' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 9월 1일 스타벅스 제휴통장 KB 별별통장2를 출시했다.
- 14세 이상 1인 1계좌로 가입되며 첫 1년 최고 연 2.0%를 제공했다.
- 스타벅스 결제 시 별 적립과 아메리카노 쿠폰 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 9월 1일 스타벅스 제휴통장 'KB 별별통장2'를 출시한다고 26일 밝혔다. 지난해 4월 출시한 'KB 별별통장'의 후속 상품으로, 총 30만 좌 한정 판매된다.
만 14세 이상 개인을 대상으로 1인 1계좌 기준 가입할 수 있다. 최초 1년간 최고 연 2.0%의 금리를 제공한다. 기본금리는 연 0.1%이며, 신규 가입 고객에게는 연 1.9%포인트의 우대금리를 적용한다. 다만 결산일 현재 지점 평균잔액 중 300만원 이하까지만 우대금리가 적용되고, 초과분은 기본금리만 적용된다. 이자는 2월, 5월, 8월, 11월의 둘째 금요일에 결산한다.
스타벅스 앱 내 계좌 간편결제로 3000원 이상 결제할 때마다 별 리워드를 받을 수 있다. 1회차 1개, 2회차 2개, 3회차 3개, 4회차 4개, 5회차 5개로 누적되며 월 최대 15개까지 적립된다.
매월 입금 실적과 KB국민카드 결제대금 출금 실적을 각각 충족하면 스타벅스 아메리카노(톨 사이즈) 쿠폰을 월 1매씩 최대 월 2매까지 받을 수 있다. 입금 실적은 매월 합산 50만원 이상, 카드 실적은 매월 10만원 이상이다. 쿠폰은 최대 24매까지 제공되며, 지난해 출시 상품에서 받은 쿠폰과 합산해 최대 12매로 제한된다.
스타벅스 앱에서 해당 통장을 등록하면 별도의 계좌번호 입력 없이 간편결제 수단으로 사용할 수 있다. 가입은 KB스타뱅킹과 스타벅스 앱에서 연동되는 KB국민은행 웹페이지를 통해 가능하다. 이 통장은 2028년 11월 1일에 다른 통장으로 자동 전환된다.
출시 전 스타벅스 앱에서는 사전 이벤트를 진행 중이다. 10월 12일까지 선착순 10만 명을 대상으로 '100% 당첨 룰렛 이벤트'를 통해 멀티패딩백과 최대 60개의 별 리워드 등을 제공한다.
romeok@newspim.com