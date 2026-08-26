카카오페이, 기존 체크카드에 선불금 연결

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 26일 기존 체크카드에 머니를 연결하는 서비스를 출시했다.
- 하나카드 체크카드부터 제공하며 재발급 없이 카카오페이머니를 쓸 수 있다.
- 전 금융권 계좌 연결과 심야 결제 가능, 1% 적립도 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오페이는 새로운 카드 발급 없이 기존 체크카드에 카카오페이머니를 연결하는 '내 카드 머니연결' 서비스를 출시했다고 26일 밝혔다.
사용자가 보유한 체크카드에 선불충전금을 연결하는 방식으로, 별도의 카드 재발급 절차 없이 익숙한 실물 카드로 카카오페이머니를 이용할 수 있다. 현재 하나카드 체크카드를 대상으로 제공되며, 향후 제휴 카드사를 확대할 계획이다.
기존 체크카드는 시중은행 계좌 연결에 주로 제한됐지만, 이 서비스를 통해 인터넷뱅크·증권사·저축은행 등 모든 금융권 계좌와 연결된다. 사용자는 원하는 계좌에서 머니를 충전해 결제할 수 있다.
결제 안정성도 개선됐다. 기존 체크카드 결제 시 발생하던 은행 심야 점검 시간의 결제 제한을 받지 않고 언제든 결제를 진행할 수 있다.
카카오페이는 연말까지 서비스 가입 및 이벤트 참여 사용자를 대상으로 결제 금액의 1%를 추가 적립하는 프로모션을 진행한다. 서비스는 카카오페이 앱 또는 카카오톡 내 카카오페이 홈의 검색 기능을 통해 이용할 수 있다.
romeok@newspim.com