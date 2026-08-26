어피닛, 코스닥 상장예비심사 청구

AI 핵심 요약beta
- 어피닛이 26일 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다.
- 어피닛은 2026년 상반기 매출 1123억원, 영업이익 296억원을 냈다.
- AI 신용평가로 성장한 어피닛은 해외 확장을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인도에서 모바일 금융 플랫폼을 운영하는 어피닛이 코스닥 상장을 추진한다. 어피닛은 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 2026년 상반기 매출액은 1123억원, 영업이익은 296억원(영업이익률 26.4%)을 기록했다. 전년 동기인 2025년 상반기 매출액 770억원, 영업이익 165억원 대비 매출 45.8%, 영업이익 79.4% 증가한 수치다. IPO 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 하나증권이 맡았다.
2014년 설립된 어피닛은 '트루밸런스'라는 모바일 금융 플랫폼을 운영하는 AI 금융 기업다. 2025년 10월 사명을 밸런스히어로에서 어피닛으로 변경했다. 누적 다운로드 수는 1억 2000만건을 넘어섰고, 재이용률은 90% 이상을 유지하고 있다. 신규 고객 수는 최근 5년간 연평균 79% 증가했다.
핵심 경쟁력은 독자 개발한 AI대안신용평가시스템 ACS(Alternative Credit Scoring)다. ACS는 신용 정보가 부족한 고객도 9만 개 이상의 대안 데이터를 기반으로 분석해 5분 만에 금융 서비스에 접근할 수 있게 한다. 매출은 2021년 242억원에서 2025년 1,619억원으로 4년간 약 6.7배 성장했으며, 연평균 성장률은 60.8%에 달한다. 2022년부터 흑자 전환을 이뤘다.
어피닛은 상장을 발판으로 종합 금융 플랫폼으로 확장한다. 지난 3월 보험 상품, 7월 신용카드 중개 서비스를 시작했다. 글로벌 확장도 가속화하고 있다. 지난 8월 5일 베트남 진출을 위해 신한베트남파이낸스, 롯데파이낸스베트남과 업무협약을 체결했으며, 베트남을 시작으로 인도네시아 등 신흥시장으로 진출할 계획이다.
이철원 어피닛 대표이사는 "어피닛은 인도에서 10년간 축적한 데이터와 AI 기술로 기존 금융이력만으로는 평가받기 어려웠던 고객의 잠재 신용을 발견하고 실질적인 금융 서비스를 제공해 왔다"며 "코스닥 상장을 도약의 계기로 삼아 전 세계 누구도 금융에서 소외되지 않는 글로벌 핀테크 기업으로 성장하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com