지니틱스, 中 포산에 AI 자회사 설립

AI 핵심 요약beta
- 지니틱스가 26일 중국 포산에 자회사를 설립했다.
- AI 서버와 고성능 네트워킹 인프라 시장에 진출했다.
- 에셋 라이트 모델로 원가와 납기 경쟁력을 확보한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시스템반도체 팹리스 기업 지니틱스가 중국 포산에 100% 출자 자회사를 설립하고 AI 서버 및 고성능 네트워킹 인프라 시장에 진출한다고 26일 밝혔다.
신설 법인 'Zinitix IntelliCompute Technology Co., Ltd.'는 AI 연산 서버와 엣지 컴퓨팅 기기, 고성능 네트워킹 장비 및 관련 반도체를 공급할 계획이다.
회사에 따르면 신설 법인은 '시장 주도+외주 정밀 조립+채널 공급' 방식의 에셋 라이트 모델로 운영한다. 제품 기획과 고객 대응에 집중하고 생산·조립은 외부 전문업체와 협력해 초기 투자 부담을 낮추고 원가 및 납기 경쟁력을 확보할 방침이다.
신설 법인이 공급할 제품은 AI Book과 AI Box, 컴퓨팅 파워 서버 등 AI 하드웨어와 산업용 제어 시스템, 스마트 디바이스를 포함한다. 제조·물류 현장용 AI 스마트 글래스 솔루션과 기업 내부 데이터 기반 온프레미스형 AI 지식관리 시스템 등 소프트웨어 사업도 추진한다.
지니틱스는 터치IC, 햅틱 드라이버IC, PMIC 등 기존 시스템반도체 설계 기술과 글로벌 사업 네트워크를 신규 사업에 활용한다. 중국 현지 제조·공급망을 기반으로 스마트팩토리, 스마트시티, 교육·연구기관, 공공기관 및 기업을 주요 시장으로 공략할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 자회사 설립을 통해 기존 시스템반도체 사업에서 AI 하드웨어와 네트워킹, 시스템 통합 분야로 사업 영역을 확대할 계획"이라며 "에셋 라이트 사업 구조와 현지 공급망을 활용해 신규 고객과 매출 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com