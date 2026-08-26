코인원 "전 종목 거래 수수료 무료"

AI 핵심 요약beta
- 코인원이 26일 오전 11시부터 전 종목 수수료를 무료화했다.
- 이용자는 웹·앱에서 바우처를 발급받아 30일간 쓸 수 있다.
- 코인원은 9월 20일까지 7만USDT 규모 이벤트를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 국내 가상자산 거래소 코인원이 26일 오전 11시부터 모든 종목의 거래 수수료를 무료화한다.
이용자는 코인원 웹과 앱에서 수수료 무료 바우처를 발급받아 거래에 사용할 수 있다. 바우처는 발급일로부터 30일간 유효하며, 별도의 자격이나 횟수 제한 없이 재발급할 수 있다.
앞서 코인원은 지난 21일 개인용 오픈 API 키를 이용한 거래 수수료도 무료화했다. 이번 조치로 일부 서비스를 제외한 대부분의 이용자와 거래 유형에 수수료 무료 혜택이 적용된다.
코인원은 수수료 무료화를 기념해 오는 9월 20일까지 4주간 총 7만 테더(USDT) 규모의 '5개 종목 데일리 거래왕 랭킹전'을 진행한다. 대상 종목은 비트코인과 이더리움, 리플, 도지코인, 유에스디코인 등이다. 매일 종목별 거래량 상위 50명에게 순위에 따라 상금을 차등 지급한다.
가상자산 거래소 간 '수수료 0원' 경쟁이 확산하는 모습이다. 디지털엑스가 운영하는 코빗이 지난 24일 오전 9시부터 원화마켓의 가상자산 거래 수수료를 전면 무료화한 데 이어 코인원도 무료 수수료 정책을 내놨다.
romeok@newspim.com