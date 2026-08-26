제놀루션, 재능대학교와 '바이오·진단 전문 인재 양성' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 제놀루션이 26일 재능대와 MOU를 체결했다
- 양측은 바이오·진단 인재 양성에 협력하기로 했다
- 교육과 실습, R&D, 시설 공동활용을 추진했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그린바이오 전문기업 제놀루션이 재능대학교와 바이오·의료 진단 분야 전문 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 25일 열린 협약식에는 제놀루션 김민이 공동대표와 재능대학교 이남식 총장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 이번 협약은 제놀루션의 분자진단 기술 및 첨단 플랫폼 연구 인프라와 재능대학교의 실무 중심 직무교육 역량을 연계하기 위해 추진됐다.
양 기관은 바이오·진단 기술 분야 맞춤형 교육과정 공동 개발 및 운영, 현장실습과 인턴십 프로그램을 통한 취업 연계 지원, 산학 공동 연구개발(R&D) 및 기술 교류, 상호 보유 시설 및 첨단 연구 인프라 공동 활용 등에 협력하기로 했다.
김민이 제놀루션 대표이사는 "실무 중심의 교육을 이끌고 있는 재능대학교와의 산학협력을 통해 청년 인재들이 실질적인 연구 및 실무 역량을 갖출 수 있도록 지원하겠다"며 "대학과 기업이 함께 발전하는 산학협력 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.
이남식 재능대학교 총장은 "국내 유수의 분자진단 및 바이오 플랫폼 기술력을 갖춘 제놀루션과 손을 잡게 되어 매우 뜻깊다"며 "이번 협약을 바탕으로 학생들이 산업 현장의 첨단 기술을 직접 체득할 수 있는 고도화된 실무 교육을 제공하고, 미래 바이오 산업을 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com