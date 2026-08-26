韩外交部：韩美一贯坚持半岛无核化目标

纽斯频通讯社首尔8月26日电 韩国外交部25日表示，半岛无核化是韩国和美国一贯坚持的目标，双方将继续加强协调推动解决朝核问题。

图为韩国外交部发言人朴斗淳。【图片=纽斯频通讯社DB】

外交部发言人朴斗淳当天在例行记者会上表示，针对前一天韩美外长通话结果中未出现"无核化"表述一事，韩美两国正如去年11月首脑会谈联合说明资料所述，一贯坚持半岛和平、稳定与无核化目标。

朴斗淳说，韩美两国正为实现这一目标，在密切协调下推进对朝政策，双方在此次韩美外长通话中也就相关问题进行了讨论。

韩国外交部长官赵显24日晚与美国国务卿鲁比奥通话约30分钟，就半岛问题及韩美关系等交换意见。双方表示，将维持牢固的韩美联合防卫态势，同时为实现半岛和平、解决朝核问题继续保持密切沟通与协调。

不过，韩美双方公布此次通话结果时均未直接提及"无核化"。韩国外交部使用了"解决朝核问题"的表述，美国国务院发布的通报则未提及朝鲜或无核化。这与韩美两国在7月22日举行韩美日外交部长会议时明确表述无核化原则有所不同。

朴斗淳表示，半岛无核化是通过多项联合国安全理事会决议得到确认的国际社会一贯目标。韩国将继续与国际社会密切协调，为推动半岛和平以及解决朝核问题取得实质性进展而努力。

对于朝美对话过程中韩国可能被"绕过"的担忧，朴斗淳表示，包括朝美对话在内，韩美两国正就多个问题在各个层级开展协调。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社