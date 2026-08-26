오비고, 'SDV 국가표준 개발 과제' 선정

AI 핵심 요약beta
- 오비고가 26일 국가표준 기반 SDV 과제에 선정됐다
- 총사업비 169억원 규모로 42개월간 추진한다
- 오비고는 SDV 표준 API와 서비스 앱 개발을 맡았다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 오비고가 산업통상부와 한국산업기술기획평가원이 추진하는 'SDV 산업 활성화를 위한 국가표준 기반 SDV 표준 시스템 개발 및 실증' 국책과제의 공동연구개발기관으로 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.
이번과제는 총사업비 169억원, 개발 기간 42개월 규모로 현대차그룹 글로벌 소프트웨어센터 포티투닷이 주관기관을 맡았다. 오비고를 포함해 현대모비스, 대원산업, 베이리스, 레보텍 등 산업계와 한국자동차연구원, 한국전자기술연구원, 한국표준협회, 한국화학융합시험연구원, 한국자율주행산업협회, 국민대학교 산학협력단 등 12개 산학연 기관이 참여한다.
회사에 따르면 이 과제는 국내 모빌리티 산업의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환을 가속화하기 위한 사업이다. 완성차 및 부품사별로 파편화된 소프트웨어 개발 환경을 통합하기 위해 SDV 참조 아키텍처, 서비스, 데이터 및 핵심 API에 대한 국가표준을 제·개정하고, 표준 적합성 평가체계와 레퍼런스 시스템을 구축할 예정이다.
오비고는 컨소시엄에서 SDV 표준 API 연계 구조 설계 및 부품 특화 서비스 앱 개발을 담당한다. 차량 내 인포테인먼트, AI 서비스, 제어 부품들이 국가표준 규격에 맞춰 안정적으로 동작하도록 소프트웨어 개발 사양을 정의하고 검증한다. 소프트웨어 및 서비스 앱 개발부터 실차 환경 적용까지 전 과정을 주도하게 된다.
황도연 오비고 대표이사는 "이번 국책과제 참여는 오비고가 시장에서 검증받아 온 SDV 상용화 경험과 기술 역량을 입증한 결과"라며 "포티투닷을 비롯한 산학연 기관들과 협력해 국가표준 기반 SDV 생태계를 조성하겠다"고 말했다.
한편 오비고는 이번 과제 수행을 통해 국가표준 레퍼런스 수립에 참여해 향후 국내외 완성차 및 티어1 부품사를 대상으로 표준 기반 SDV 소프트웨어 플랫폼과 솔루션을 공급할 수 있는 기술적 기반을 마련할 계획이다. AI 콘텐츠, AI 카케어 등 기존 서비스 제품군을 국가표준 API 기반으로 고도화하고 실증 레퍼런스를 확보해 서비스 확산을 추진한다.
nylee54@newspim.com