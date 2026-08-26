카카오뱅크, '모바일 신분증' 출시 1년 만에 70만 장 발급

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 26일 모바일 신분증 누적 발급 70만장을 기록했다.
- 카카오톡·앱 연동 편의성으로 전 연령층 이용이 늘었다.
- 11월 30일까지 신규 발급 고객에 1000원을 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 지난해 7월 선보인 '모바일 신분증'의 누적 발급량이 출시 1년여 만에 70만 장을 기록했다고 26일 밝혔다.
모바일 신분증은 ▲은행 ▲병원 ▲관공서 ▲국내선 항공 등에서 실물 신분증과 동일하게 사용할 수 있는 디지털 신분증으로, IC 칩이 내장된 실물 신분증을 보유한 이용자가 카카오뱅크 앱을 통해 발급할 수 있다.
카카오톡과 카카오뱅크 앱을 연동해 접근 편의성을 높인 점이 발급 증가에 영향을 미쳤다. 카카오톡 더보기 탭의 아이콘이나 카카오뱅크 홈 화면 위젯을 통해 해당 서비스로 접속할 수 있다.
가입자 비중은 남성이 55%, 여성이 45%로 집계됐다. 연령별로는 ▲20대 이하 27% ▲30대 22% ▲40대 24% ▲50대 이상 26%로 전 연령층에 걸쳐 고른 분포를 보였다. 이용 시간대는 평일 오전 9시부터 12시 사이에 집중돼 금융기관 본인확인 등에 주로 활용되는 것으로 나타났다.
신규 가입자를 위한 이벤트도 진행된다. 오는 11월 30일까지 카카오뱅크 앱 내 이벤트 페이지를 통해 모바일 신분증을 발급받은 고객에게는 가입 축하금 1000원이 지급된다.
카카오뱅크 관계자는 "실물 신분증 없이 앱만으로 신원 증명이 가능해 이용자가 늘고 있다"며 "기술을 활용해 편의성을 높인 서비스를 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com