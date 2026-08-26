신한금융, 비자와 '스테이블코인·AI' 기반 미래금융 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한금융이 24일 비자와 미래금융 협약을 맺었다.
- 양사는 스테이블코인 인프라 구축에 협력하기로 했다.
- AI 결제와 B2B·B2C 사업 확대도 함께 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한금융그룹이 지난 24일 서울 중구 본사에서 비자(Visa)그룹과 디지털자산·AI 기반 결제·B2B 등 미래금융 사업 추진을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 협약은 지난 4월 양사 경영진이 논의한 협력 방안을 구체화한 건으로 양사는 우선 스테이블코인 활용을 위한 금융 인프라 구축에 협력하기로 했다.
신한금융은 이번 협약을 통해 비자의 스테이블코인 플랫폼을 활용하며 발행·송금·상환 등 핵심 기능을 검증하고 국내 환경에 맞는 사업모델을 공동 설계할 계획이다.
아울러 카드대금 정산 등 금융서비스 내 스테이블코인 활용, AI 기반 결제모델 구현, B2B·B2C 결제사업 확대를 중심으로 공동 실증 및 서비스 개발에 협력한다.
향후 신한금융은 은행·카드·제주은행 등 주요 자회사의 금융 역량과 비자의 글로벌 결제 네트워크를 결합해 디지털 금융환경 변화에 공동 대응할 방침이다.
진옥동 신한금융 회장은 "비자와의 파트너십을 디지털 금융 전반으로 확장하게 됐다"며 "신한의 금융 역량과 비자의 글로벌 인프라를 결합해 새로운 미래금융 모델을 구축하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com