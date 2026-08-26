제주항공, 부산~구이린 노선 신규 취항…중국 노선 12개로 확대

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 26일 부산~구이린 노선을 신규 취항했다.
- 제주항공은 9월23일부터 주 4회 운항한다고 밝혔다.
- 이번 취항으로 제주항공의 중국 노선은 12개로 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 제주항공이 지난 4월 국토교통부로부터 배분받은 중국 노선 운수권을 활용해 부산발 중국 노선을 확대한다.
제주항공은 오는 9월23일부터 부산~구이린 노선에 주 4회 일정으로 신규 취항한다고 26일 밝혔다. 운항일은 수·목·토·일요일이다.
부산~구이린 노선은 김해국제공항에서 오후 9시45분 출발해 다음날 오전 0시35분 구이린량장국제공항에 도착한다. 귀국편은 구이린공항에서 오전 1시35분 출발해 같은 날 오전 6시5분 김해공항에 도착하는 일정이다.
동계스케줄이 시작되는 10월25일부터는 운항 시간이 일부 조정된다. 김해공항에서 오후 9시40분 출발해 다음날 오전 0시45분 구이린공항에 도착하며, 구이린에서는 오전 1시45분 출발해 오전 6시5분 김해공항에 도착한다.
구이린은 중국을 대표하는 산수 여행지로 꼽힌다. 카르스트 지형이 만든 자연경관과 리장(灕江)을 따라 펼쳐지는 풍경으로 알려져 있으며 암벽등반과 캠핑, 동굴 탐험 등 체험형 관광도 가능하다.
이번 신규 취항으로 제주항공의 중국 노선은 총 12개로 늘어난다.
제주항공은 현재 인천~칭다오·웨이하이·옌지·하얼빈·자무스·스자좡, 부산~상하이(푸동)·스자좡·장자제, 제주~베이징(서우두)·베이징(다싱) 등 11개 중국 노선을 운항하고 있다.
제주항공은 부산~구이린 노선 외에도 지난 4월 함께 운수권을 확보한 부산·대구~상하이, 제주~청두·충칭 노선의 연내 증편 및 신규 운항도 검토하고 있다.
heoneykim@newspim.com