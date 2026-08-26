SGC에너지, 전북도·군산시 등과 AIDC 사업 협력…4분기 착공

AI 핵심 요약beta
- SGC에너지는 25일 전북도와 AI 데이터센터 협약을 체결했다.
- 한국투자증권이 투자와 PF 주선으로 사업에 참여했다.
- 올해 4분기 착공해 최대 300MW로 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SGC에너지가 인공지능(AI) 데이터센터 사업 추진을 위해 지방자치단체와 금융기관 등과 민관 협력 체계를 구축했다. 올해 4분기 착공을 시작으로 AI 인프라 사업을 본격화한다.
SGC에너지는 AIDC 전담법인인 'SGC AI 인프라'가 지난 25일 전북 전주시 전북특별자치도청에서 전북특별자치도, 군산시, 한국산업단지공단 등과 AI 데이터센터 사업을 위한 투자협약을 체결했다고 26일 밝혔다.
한국투자증권은 재무적 투자자이자 금융주관사로 이번 협약에 참여했다.
협약식에는 이원택 전북특별자치도지사, 김재준 군산시장, 문문철 한국산업단지공단 전북지역본부장, 이우성 SGC에너지 대표이사, 김성환 한국투자증권 대표이사 등이 참석했다.
이번 협약을 통해 전북도와 군산시, 한국산업단지공단은 데이터센터 건설에 필요한 인허가와 행정 절차를 지원한다. 한국투자증권은 사업 전담법인에 대한 투자와 프로젝트파이낸싱(PF) 주선 등에 참여한다.
SGC에너지는 앞서 사업 부지와 테넌트(입주기업)를 확보한 데 이어 금융 및 행정 지원 체계까지 마련하면서 데이터센터 건설을 위한 준비를 구체화했다.
SGC에너지는 확보한 사업 부지에 모듈형 방식으로 데이터센터를 구축할 예정이다. 올해 3분기까지 60MW 규모 AI 데이터센터의 건축허가와 착공 신고를 마치고 4분기부터 본격적인 공사에 들어간다는 계획이다.
초기 사업 규모는 60MW다. 이후 사업 진행 상황과 수요에 맞춰 최대 300MW까지 단계적으로 확대할 방침이다. 기존 파트너사들과의 협력도 이어가 향후 증설 과정에서 사업 시너지를 높인다는 구상이다.
SGC에너지는 이번 사업을 기존 에너지 사업에 이은 새로운 성장동력으로 육성하는 동시에 전북지역 AI 산업 생태계 조성에도 기여한다는 계획이다.
이우성 SGC에너지 대표이사는 "이번 민관 협력 체계를 기점으로 AI 데이터센터 사업이 본격적인 실행 단계에 들어설 것으로 기대한다"며 "계획된 일정에 따라 사업을 차질 없이 추진해 AI 인프라를 새로운 미래 성장 축으로 육성하고 지역 산업 발전과 체질 전환에도 앞장서겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com