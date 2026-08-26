에브리봇, 中 다이렉트드라이브테크와 4족 로봇 독점판매

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇이 26일 다이렉트드라이브테크와 독점판매 계약을 맺었다.
- 에브리봇은 4족보행 로봇에 자율주행·3D 비전 기술을 적용한다.
- 양사는 국내 공급 확대와 부품 협력도 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 AI 로봇 전문기업 에브리봇이 중국 4족보행 로봇 전문기업 다이렉트드라이브테크(Direct Drive Tech)와 국내 독점판매 마스터계약을 체결했다.
26일 에브리봇은 중국 선전 소재 다이렉트드라이브테크 본사에서 4족보행 로봇 제품에 대한 국내 독점판매 계약을 맺었다고 밝혔다.
다이렉트드라이브테크는 로봇 관절의 핵심 기술인 직접 구동(Direct Drive) 방식에 특화된 중국 로봇 기술기업이다. 다국적 기술기업 레노버(Lenovo)를 주요 주주로 두고 있으며, 현재 드리미, 모바, 로보록, 에어봇 등 중국 대표 로봇 브랜드에 핵심 모터 등 주요 솔루션을 공급하고 있다. 9월 중 홍콩 증권거래소 상장을 예정하고 있다.
회사에 따르면 다이렉트드라이브테크는 전통적인 감속기 중심의 방식에서 벗어나 차별화된 직접 구동 기술을 기반으로 4족보행 로봇 분야에서 기술 경쟁력을 확보하고 있다. 특히 세계 최초로 휠레그 구동 방식을 개발했다.
에브리봇은 이번 계약을 통해 다이렉트드라이브테크의 4족보행 로봇 하드웨어에 자체 자율주행 기술과 3D 로봇 비전 기술을 적용할 계획이다. 상용화가 완료된 로봇휠체어 제품과의 연계를 통해 국내 시장을 중심으로 공급을 확대해 나갈 방침이다. 양사는 4족·휠레그 로봇 완제품의 국내 공급을 우선 추진하는 한편, 직구동 액추에이터와 관절 모듈 등 핵심 부품의 활용 가능성도 함께 검토할 예정이다.
한편 에브리봇은 자율주행(AMR) 모듈, 로봇청소기 및 로봇휠체어 등 기존 제품군과의 기술적 연계를 확대하고, 국내 고객별 요구에 맞춘 제품 구성과 적용 분야를 구체화할 계획이다. 양사는 이번 마스터계약을 출발점으로 세부 사업조건과 역할, 기술협력 범위 등을 담은 후속 업무협약을 조속히 이행할 예정이다.
nylee54@newspim.com