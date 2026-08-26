디와이씨, 글로벌 모빌리티 시장 공략 확대

AI 핵심 요약beta
- 디와이씨가 26일 GM·포드·스텔란티스와 공급 확대를 논의했다.
- 스텔란티스 발주가 늘며 상반기 판매량은 50% 증가했다.
- 북미 공급망 재편과 미국 생산 확대가 신규 수주에 힘을 보탰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 정밀부품 기업 디와이씨가 제너럴모터스(GM), 포드, 스텔란티스 등 북미 완성차 빅3를 중심으로 기존 공급 프로젝트 확대를 논의 중이라고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 글로벌 완성차 업체들이 전기차 전환 속도를 시장 상황에 맞춰 조정하면서 기존 내연기관 및 하이브리드 차량의 생산 계획을 재검토하고 있다. 이에 따라 디와이씨가 참여하는 파워트레인 부품 프로젝트의 공급 규모가 연장되는 추세다.
특히 회사는 스텔란티스 부품 수요가 정상화되면서 발주량이 빠르게 증가하고 있다고 설명했다. 상반기 판매량은 전년 동기 대비 약 50% 증가했으며, 이 같은 발주 흐름이 하반기에도 이어질 것으로 예상된다.
글로벌 자동차 부품 공급망 재편도 신규 수주 확대에 긍정적으로 작용하고 있다. 미국 자동차 부품사 AAM이 영국 부품사 GKN을 보유한 모기업을 인수하면서 양사의 사업을 결합한 초대형 부품사 '다우크'가 올해 공식 출범했다. 디와이씨는 기존 GKN의 주요 파트너사로 협력해왔으며, 다우크 출범으로 글로벌 고객 및 생산 네트워크가 확대되면서 신규 차종에 적용되는 파워트레인 부품까지 사업 기회를 넓힐 수 있게 됐다.
디와이씨가 생산하는 파워트레인 부품은 내연기관 차량뿐 아니라 마일드 하이브리드(MHEV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 하이브리드(HEV), 전기차(EV) 등 다양한 파워트레인에 적용된다. 현재 GM, 포드, 스텔란티스 등 북미 빅3를 비롯해 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디, 포르쉐, 마세라티 등 글로벌 주요 완성차 업체 차량에 공급되고 있으며, 전체 수출 비중은 90%에 육박한다.
미국 완성차 시장을 중심으로 글로벌 기업들의 생산 거점 미국 이전 움직임도 확대되고 있다. 포드는 2030년부터 미국 시장에 공급되는 중국산 링컨 모델의 수입을 단계적으로 중단하고 미국 내 생산을 확대할 계획이며, GM도 현재 중국에서 생산해 미국에 공급하는 차세대 소형 SUV를 2028년부터 미국 공장에서 생산할 예정이다.
디와이씨 관계자는 "주력 고객사인 글로벌 완성차 업체들의 발주 확대와 함께 기존 고객을 대상으로 추가 품목을 공급하기 위한 영업 활동과 신규 수주 논의를 적극 진행하고 있다"며 "기존 내연기관과 하이브리드 차량의 안정적인 수요에 더해 전기차 역시 일부 시장을 중심으로 판매 회복 흐름이 나타나고 있어 하반기에도 실적 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com