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한화 건설부문, 에너지 효율화 국책과제 참여…AI 건물관리 키운다

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AI 핵심 요약

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  • 한화 건설부문이 26일 AI·디지털트윈 국책과제에 참여했다
  • 11개 기관이 153억원 규모로 건물에너지 관리기술을 개발했다
  • 예측 정확도 95%·피크전력 20%↓ 목표로 실증을 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

BIM·디지털트윈 활용해 시간대별 에너지 사용량 예측
예측 정확도 95% 이상·피크전력 20% 이상 감소 목표

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한화 건설부문이 인공지능(AI)과 디지털트윈을 활용한 건물에너지 관리 기술 고도화에 나선다.

한화 건설부문 CI

26일 한화 건설부문은 기후에너지환경부가 추진하는 'BIM 활용 디지털트윈 기반 건물에너지 관리 시뮬레이터 개발 및 실증' 국책과제에 참여해 AI를 활용한 건물에너지 관리 기술 고도화에 나선다고 밝혔다.

이번 과제에는 한화 건설부문을 비롯해 E8, 서울대학교, 한국건설기술연구원 등 11개 산학연 기관이 참여한다. 총 연구개발비는 약 153억원 규모다.

과제의 핵심은 건물 정보를 3차원으로 구현한 BIM(Building Information Modeling)에 실제 건물 운영 데이터를 연계하는 디지털트윈 기술이다. 실제 건물을 구현한 가상공간에서 AI를 활용해 시간대별 에너지 사용량을 예측하고 이상징후를 사전에 파악해 건물에너지 관리 효율을 높이는 방식이다.

한화 건설부문은 디지털트윈 기술을 활용한 건물 운영·유지관리 검증을 담당한다. 시간대별 에너지 예측 정확도 95% 이상, 피크전력 20% 이상 감소를 목표로 기술 개발을 추진한다.

AI가 설비 상태와 에너지 사용패턴을 분석해 에너지 효율을 스스로 최적화하는 '건축물 자율운영 기술'의 기반도 마련한다. 개발 기술은 경기도청과 킨텍스, 서울대학교 등에 적용해 성능을 검증한 뒤 적용 범위를 확대할 계획이다.

한화 건설부문은 올해 438억원 규모의 AI 데이터센터 에너지 효율화 국책과제에도 참여하고 있다. 이번 153억원 규모 과제를 포함하면 한화 건설부문이 참여하는 에너지 효율화 관련 국책과제 규모는 누적 591억원이다.

회사는 이를 통해 AI와 디지털트윈을 활용한 건물 운영·관리 기술을 확보하고 '건축 에너지 솔루션' 분야 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "이번 과제는 BIM을 운영 단계까지 확장하는 건축분야의 전향적인 디지털 전환의 의미"라며 "AI와 디지털트윈을 기반으로 건축물 자율운영 기술 역량을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한화 건설부문이 참여하는 국책과제는 어떤 사업인가요?

A. 기후에너지환경부가 추진하는 'BIM 활용 디지털트윈 기반 건물에너지 관리 시뮬레이터 개발 및 실증' 과제입니다. 한화 건설부문을 비롯해 E8, 서울대학교, 한국건설기술연구원 등 11개 산학연 기관이 참여하며 총 연구개발비는 약 153억원입니다.

Q. BIM과 디지털트윈을 활용하면 건물에너지 관리는 어떻게 달라지나요?

A. BIM으로 구현한 3차원 건물 정보에 실제 건물 운영 데이터를 연계해 가상공간에서 건물 상태를 분석할 수 있습니다. AI를 활용해 시간대별 에너지 사용량을 예측하고 이상징후를 미리 파악해 에너지 관리 효율을 높이는 방식입니다.

Q. 한화 건설부문은 이번 과제에서 어떤 역할을 맡나요?

A. 디지털트윈 기술을 활용한 건물 운영·유지관리 검증을 담당합니다. 시간대별 에너지 예측 정확도 95% 이상, 피크전력 20% 이상 감소를 목표로 기술을 개발합니다.

Q. 개발된 기술은 어디에서 실증하나요?

A. 경기도청과 킨텍스, 서울대학교 등에 적용해 성능을 검증할 계획입니다. 이후 검증 결과를 토대로 적용 범위를 확대할 방침입니다.

Q. 한화 건설부문이 참여하는 에너지 효율화 국책과제 규모는 얼마나 되나요?

A. 올해 참여한 438억원 규모 AI 데이터센터 에너지 효율화 국책과제와 이번 153억원 규모 과제를 합하면 누적 591억원입니다. 한화 건설부문은 이를 통해 AI와 디지털트윈 기반의 건축 에너지 솔루션 경쟁력을 강화한다는 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com

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