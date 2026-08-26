토마토시스템, 한국부동산원에 '엑스빌더6' 공급

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템이 26일 한국부동산원 개편사업에 엑스빌더6를 공급했다.
- 한국부동산원은 경영정보시스템을 최신 환경으로 고도화한다.
- UI·UX 개선과 데이터 기반 의사결정 지원을 강화한다.
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웹표준·KRDS 적용해 사용자 환경 고도화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 토마토시스템이 한국부동산원의 경영정보시스템 개편사업에 사용자 인터페이스(UI) 및 사용자 경험(UX) 개발 플랫폼 '엑스빌더6(eXBuilder6)'를 공급한다.
26일 토마토시스템은 한국부동산원이 추진하는 경영정보시스템 UI·UX 개편사업에 엑스빌더6를 공급했다고 밝혔다.
이번 사업은 10년 이상 운영된 기존 경영정보시스템을 최신 디지털 환경에 맞게 고도화하기 위해 추진된다. 예산, 회계, 인사, 계약 등 주요 업무를 연계하고 데이터 기반 의사결정을 지원하는 업무환경을 구축하는 것이 목표다.
한국부동산원은 최신 웹 표준과 범정부 디자인 시스템(KRDS)을 적용하고 사용자가 원하는 형태의 차트와 그래프를 직접 구성할 수 있는 시각화 기능을 도입할 계획이다. 입력 오류 방지와 입력 규칙 적용 등 화면 단위의 사용성 개선도 함께 추진한다.
활용도가 낮은 기능은 정리해 메뉴 구조를 간소화하고 업무별 공지사항과 매뉴얼·양식 다운로드, 프로세스 흐름도 등을 제공해 정보 접근성도 높일 예정이다.
이번 사업에 공급되는 엑스빌더6는 하이퍼텍스트 마크업 언어5(HTML5) 웹 표준 기반의 기업용 UI·UX 개발 플랫폼이다. 드래그 앤 드롭 방식의 화면 개발 도구와 데이터 시각화 기능을 제공하며 PC와 모바일 등 다양한 기기에 대응하는 반응형 웹을 지원한다.
토마토시스템은 감사원과 국민건강보험공단, NH농협은행, 대우건설, 흥국화재 등에 엑스빌더6를 공급해 왔다. 최근에는 생성형 인공지능(AI) 기반 UI 자동 생성 기능인 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'도 선보였다.
이강찬 토마토시스템 대표이사는 "이번 사업은 사용자 중심의 디지털 업무환경과 데이터 기반 경영체계를 구현하는 중요한 프로젝트"라며 "엑스빌더6의 검증된 안정성과 높은 생산성을 바탕으로 사업을 성공적으로 완수하고, 한국부동산원의 디지털 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.
이어 "이번 사업을 계기로 한국부동산원과의 협력 관계를 더욱 공고히 하고 긴밀한 협력을 이어가겠다"며 "앞으로도 공공기관의 성공적인 디지털 전환을 지원하는 핵심 UI/UX 플랫폼으로서 기술력과 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 설명했다.
winter1004@newspim.com