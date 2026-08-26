전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

"아이엘, 애지봇과 휴머노이드 사업 확대" - 브라이어스 인사이트

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 브라이어스 인사이트는 26일 아이엘이 애지봇과 협력해 로봇 사업을 키운다고 봤다.
  • 아이엘은 3분기부터 휴머노이드 매출이 반영돼 연내 100억원 이상을 예상했다.
  • 2분기 영업이익 28억원으로 최대 실적을 내며 수익성도 개선했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

애지봇과 최고 등급 VAP 계약
약 10개 고객사와 30대 계약·납품

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 독립리서치 브라이어스 인사이트는 26일 실리콘 LED 렌즈와 전장용 광학렌즈·모듈을 생산하고 휴머노이드 로봇 사업으로 영역을 확대하고 있는 아이엘에 대해 글로벌 휴머노이드 기업 애지봇(AgiBot)과의 협력을 기반으로 하반기부터 로봇 사업의 실적 기여가 본격화될 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

아이엘은 세계 최초로 개발한 실리콘 LED 렌즈를 활용해 건축·산업용 LED 조명을 공급하고 있으며, 관련 기술을 기반으로 전장용 실리콘 광학렌즈와 LED 모듈로 사업을 확대했다. 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 솔루션 등 모빌리티 사업도 영위하고 있다.

최재호 브라이어스 인사이트 연구원은 "향후 가장 주목해야 할 중장기 성장 동력은 피지컬 AI 휴머노이드 기반 신규 사업"이라며 "애지봇과 최고 등급인 VAP(Value Add Partner) 계약을 체결하고 한국형 모델인 '아이엘봇(IL Bot)' 커스터마이징을 통해 제조·물류·엔터테인먼트 등 다양한 산업 영역에 공급을 추진하고 있다"고 밝혔다.

아이엘 로고. [사진=아이엘]

아이엘은 지난 4월 글로벌 휴머노이드 기업 애지봇과 VAP 계약을 체결했다. 보고서에 따르면 애지봇은 올해 상반기 글로벌 휴머노이드 출하량의 44%를 차지한 판매 1위 기업이다. 아이엘은 애지봇의 로봇을 국내 산업 환경에 맞게 커스터마이징해 공급하는 방식으로 휴머노이드 사업을 확대하고 있다.

현재 약 10곳의 고객사와 계약을 통해 약 30대의 계약 및 납품을 완료했다. 아이엘봇 제품군도 휴머노이드뿐 아니라 협동로봇과 서비스로봇, 사족보행 로봇 등으로 구성돼 있다. 보고서 3페이지에 따르면 휴머노이드 H1과 Y1, 협동로봇 C2·E1, 사족보행 로봇 L1 등으로 포트폴리오를 구축하고 있다.

최 연구원은 "중국이 휴머노이드 기술 패권 경쟁에서 우위를 점하고 있는 상황에서 글로벌 휴머노이드 출하량 1위 기업 애지봇과 밸류체인을 구축하고 있는 아이엘은 중장기적으로 수혜 강도가 높을 수밖에 없다"고 분석했다.

글로벌 휴머노이드 시장의 성장 전망도 긍정적으로 봤다. Global Market Insights에 따르면 글로벌 휴머노이드 시장 규모는 지난해 79억달러에서 2035년 1927억달러로 연평균 37.6% 성장할 것으로 전망된다. 특히 올해 상반기 글로벌 휴머노이드 출하량 가운데 중국 기업이 약 97%를 차지한 것으로 집계됐다.

애지봇의 기업공개(IPO)도 아이엘의 기업가치 재평가 요인으로 제시했다. 보고서에 따르면 애지봇은 지난 7월 홍콩 IPO 절차에 돌입한 이후 연내 상장을 준비하고 있다.

최 연구원은 "애지봇의 상장은 아이엘 주가에 강력한 트리거이자 기업가치 재평가 요인"이라며 "현 시점 휴머노이드 기업 중 가장 주목이 필요한 이유"라고 설명했다.

휴머노이드 사업의 실적 기여도 올해 3분기부터 시작될 것으로 예상했다. 브라이어스 인사이트는 아이엘의 휴머노이드 매출이 3분기부터 반영돼 올해 100억원 이상을 기록할 것으로 전망했다.

기존 사업에서도 수익성 개선이 나타나고 있다. 아이엘의 올해 2분기 매출액은 249억원, 영업이익은 28억원으로 영업이익률 11.1%를 기록했다. 영업이익은 창립 이후 2분기 기준 최대 규모다. 올해 1분기 매출액 252억원, 영업이익 2억원과 비교하면 매출 규모는 비슷했지만 영업이익이 크게 증가했다.

최 연구원은 "기존 사업의 적용처 확대와 수익성 중심 경영 등으로 2분기 영업이익 28억원을 기록하며 창립 사상 최대 2분기 실적을 달성했다"며 "하반기부터는 휴머노이드 공급 확대로 본격적인 성장 궤도에 돌입할 전망"이라고 밝혔다.

밸류에이션 측면에서는 국내 로봇 관련 기업 대비 낮은 수준이라고 평가했다. 보고서는 대부분 적자를 기록 중인 국내 휴머노이드 관련 기업들이 평균 주가매출비율(PSR) 약 100배 수준의 밸류에이션을 받고 있는 반면 아이엘은 기존 사업에서 매출과 이익을 창출하고 있다는 점에 주목했다.

nylee54@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음식점도 Npay로 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00
사진
이준석, 오늘 개혁신당 대표직 사퇴 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 당 대표직에서 물러난다. 지난 6·3 지방선거 패배와 정이한 부산시장 후보의 피습 자작극 사태 등으로 당이 위기에 처한 데 대한 정치적 책임을 지겠다는 취지다. 이 대표는 이날 오전 9시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 대표직 사퇴 입장과 배경, 향후 계획 등을 밝힐 예정이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표. 2026.08.06 jk31@newspim.com oneway@newspim.com 2026-08-26 08:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동