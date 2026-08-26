KB금융, '제3차 금융소비자보호업무협의회' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 24일 금융소비자보호 협의회를 열었다
- 소비자 중심 상품·서비스 운영과 조직 전문성 강화를 논의했다
- KB국민은행 CPQI 정교화로 선제 점검 체계를 강화하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 지난 24일 소비자보호 전문성을 제고하고 소비자 중심 업무 체계를 구축하기 위해 '제3차 금융소비자보호 업무협의회'를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 협의회에는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 그룹 10개 계열사의 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)가 참석했다. 현장에서는 소비자 중심 상품·서비스 운영 방안, 조직 전문성 강화, KB국민은행의 소비자보호 품질지수 정교화 방안이 다뤄졌다.
참석자들은 상품 가입 및 해지 등 고객이 경험하는 전체 프로세스의 설계 원칙과 운영 과정을 점검하고 조직의 전문성·연속성을 높이기 위한 방안을 공유했다. KB금융은 개별 민원 사후 조치를 넘어 상품·서비스 전 과정에서 피해 요인을 선제 점검하는 체계를 강화할 방침이다.
아울러 상품개발, 영업, 법무 등 현장 경험을 갖춘 인력을 소비자보호 부서에 배치하고, 장기 근무를 통해 전문성을 축적할 수 있도록 인력 운영체계를 정교화해 나갈 계획이다.
KB국민은행이 운영 중인 소비자보호 품질지수(CPQI) 현황과 정교화 방안도 논의됐다. CPQI는 데이터 기반 지표로 상품·서비스의 소비자보호 수준을 측정하며, 이상징후 발생 시 대응 방안을 수립하고 실행하는 보고 체계로 활용된다.
또한 주요 임직원이 금융당국 정책 방향을 이해하고 업무에 접목할 수 있도록 외부 전문가 초청 특강도 진행됐다. 강연자로 나선 김미영 전 금융감독원 금융소비자보호처장은 최신 감독 방향과 금융회사의 소비자보호 체계 강화 방안을 설명했다.
KB금융 관계자는 "모든 업무 과정에서 소비자 관점이 실질적 판단 기준이 되는 것이 중요하다"며 "현장 전문성과 실행력을 바탕으로 소비자보호를 지속 실천하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com