[프로야구] 확대 엔트리 첫날 38명 1군 등록…KT 장성우·LG 김윤식 등 복귀

AI 핵심 요약beta
- KBO가 25일 확대 엔트리를 시행했다.
- 10개 구단이 38명을 새로 1군에 등록했다.
- KIA 박상준이 2안타 1득점으로 빛났다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = KBO리그 확대 엔트리 시행 첫날 10개 구단이 총 38명의 선수를 1군 엔트리에 새로 등록했다.
한국야구위원회(KBO)는 올 시즌 확대 엔트리 적용 시점을 기존 9월 1일에서 8월 25일로 앞당겼다. 조기 개막 추세와 혹서기, 재편성 이후 구단별 잔여 경기 수 편차 등을 고려한 조치다.
KBO와 10개 구단은 지난 6월 실행위원회에서 올스타 휴식기 이후 현역선수 등록 가능 인원을 기존 29명에서 30명으로 늘리고, 경기 출장 인원은 28명으로 운영하기로 했다. 확대 엔트리 적용 이후에는 팀당 최대 4명을 추가해 34명 등록, 32명 출장 체제로 선수단을 운용할 수 있다.
25일 확대 엔트리 시행과 함께 LG 트윈스, 삼성 라이온즈, KIA 타이거즈, 두산 베어스, 한화 이글스, NC 다이노스, SSG 랜더스 등 7개 구단은 34명 정원을 모두 채웠다. KT 위즈와 롯데 자이언츠는 33명, 키움 히어로즈는 31명을 등록했다.
주요 선수들의 복귀도 이어졌다. KT는 포수 장성우를 비롯해 포수 김민석, 내야수 손민석, 외야수 유준규를 1군에 올렸다. 장성우는 지난달 29일 내복사근 손상으로 전열에서 이탈한 뒤 약 한 달 만에 1군으로 돌아왔다.
LG는 투수 김윤식과 양우진, 내야수 강민균, 외야수 함창건을 등록했다. 김윤식은 올 시즌 27경기에서 29이닝을 소화하며 승리 없이 1패 5홀드, 평균자책점 4.97을 기록했다. 지난 13일 말소 이후 12일 만에 1군 엔트리에 복귀했다.
삼성은 투수 김백산, 포수 박세혁, 내야수 이창용, 외야수 이진용, 함수호 등 5명을 1군에 등록했다. 전날 포수 김도환을 2군으로 내려보낸 뒤 확대 엔트리 시행에 맞춰 전력을 보강했다.
KIA는 내야수 박상준, 변우혁, 외야수 이창진, 포수 주효상을 올렸다. 두산은 투수 김영현과 김한중, 포수 류현준, 내야 임종성을 등록했다.
한화는 외야수 이도훈, 포수 장규현, 투수 주현상, 내야수 최유빈을 1군에 합류시켰고, NC는 내야수 서호철과 오태양, 허윤, 포수 이희성을 등록했다. SSG는 내야수 김요셉, 외야수 김정민, 포수 신범수, 투 이준기를 엔트리에 포함했다.
롯데는 투수 정현수와 내야수 이호준, 정대선을 1군에 올렸다. 키움은 키움은 전날(24일) 외야수 추재현을 1군 엔트리에서 말소한 후 이날 포수 박성빈과 내야수 최주환을 등록했다. 추재현은 예비군 훈련 참가로 오는 27일까지 자리를 비울 예정이다.
한편 이날 오후 6시 30분 5개 구장에서 일제히 열린 KBO리그 경기에서 확대 엔트리 등록 선수 38명 중에서는 KIA 박상준이 가장 뜨거운 활약을 펼쳤다. 박상준은 3타수 2안타 1득점을 기록하며 팀 8-5 승리에 힘을 보탰다.