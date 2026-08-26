채권시장 심리 소폭 개선…9월 금통위 '동결' 전망 우세

기준금리 BMSI 47포인트 급등…금리전망 BMSI도 15포인트↑

한·미 통화정책 불확실성에 금리 보합 전망 69%, 전월보다 13%p 늘어

환율 BMSI 30p↓…중동 지정학적 리스크·한미 무역협상 불확실성 영향

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오는 27일 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 결정을 앞두고 시장참여자 10명 중 8명은 기준금리 동결을 예상하는 것으로 나타났다. 한·미 통화정책 경로에 대한 불확실성이 이어지는 가운데 금리 방향성을 두고 관망하는 심리도 강해진 모습이다.

25일 금융투자협회가 발표한 '2026년 9월 채권시장지표(BMSI)'에 따르면 9월 기준금리 BMSI는 81.0으로 직전 조사보다 47.0포인트 상승했다.

[자료=금융투자협회]

조사에 참여한 채권 보유·운용 관련 종사자 100명 가운데 79%가 오는 27일 열리는 금통위에서 한국은행이 기준금리를 동결할 것으로 예상했다. 금리 인상을 전망한 응답자는 20%였다. 직전 조사에서는 인상 전망이 66%, 동결 전망이 34%였다.

채권시장 전반의 심리도 개선됐다. 9월 종합 BMSI는 89.5로 전월(86.2)보다 3.3포인트 올랐다. 다만 BMSI는 100을 기준으로 그 이상이면 채권시장 심리가 양호하고, 100 이하이면 심리가 위축된 것으로 해석된다. 여전히 기준선 아래에 머물면서 시장 심리가 완전히 회복된 상황은 아닌 것으로 풀이된다.

시장금리 방향성에 대해서는 보합 전망이 크게 늘었다. 금리전망 BMSI는 99.0으로 전월(84.0)보다 15.0포인트 상승했다. 금리 상승을 예상한 응답자는 16%로 전월보다 14%포인트 줄었고, 금리 보합을 전망한 응답자는 69%로 13%포인트 늘었다.

금융투자협회 측은 "8월 말 잭슨홀 미팅과 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 글로벌 통화정책 방향성에 대한 관망 심리가 확산되면서 금리보합 응답자가 전월 대비 증가한 것으로 조사됐다"고 설명했다.

물가에 대한 경계감은 다소 완화됐다. 9월 물가 BMSI는 97.0으로 전월보다 2.0포인트 하락했다. 응답자의 9%가 물가 상승을 예상해 전월(19%)보다 10%포인트 줄었고, 물가 보합 전망은 85%로 전월(63%)보다 22%포인트 증가했다. 7월 소비자물가 상승률이 2%대로 둔화했지만 근원물가 상승세가 이어지면서 물가 흐름에 대한 불확실성은 남아 있는 것으로 조사됐다.

반면 환율에 대한 시장 심리는 악화됐다. 9월 환율 BMSI는 99.0으로 전월(129.0)보다 30.0포인트 하락했다. 환율 하락을 예상한 응답자는 13%로 전월보다 30%포인트 줄었고, 보합 전망은 73%로 30%포인트 늘었다. 중동 지역의 지정학적 긴장과 한미 무역협상 불확실성이 환율 방향성을 둘러싼 경계심을 높인 것으로 분석됐다.

한편 이번 조사는 지난 13일부터 19일까지 진행됐으며 채권 보유 및 운용 관련 종사자 49개 기관, 100명이 참여했다.

rkgml925@newspim.com