【韩股收盘】 KOSPI指数收盘由负转正 守住6700点关口

纽斯频通讯社首尔8月25日电 韩国股市25日盘中震荡，最终涨跌互现。外资在韩国综合股价指数（KOSPI）市场净卖出3.8202万亿韩元，但机构和个人投资者逢低买入，推动KOSPI小幅上涨；韩国创业板指数（KOSDAQ）则受半导体材料、零部件和设备以及部分成长股走强带动，涨幅超过1%。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，截至当天收盘，KOSPI较前一交易日上涨45.78点，涨幅0.68%，报6742.74点；KOSDAQ上涨13.82点，涨幅1.70%，报827.15点。

从资金流向看，KOSPI市场外资净卖出3.8202万亿韩元，机构和个人投资者分别净买入1.1707万亿韩元和1.052万亿韩元。KOSDAQ市场个人投资者净卖出1369亿韩元，外资和机构分别净买入1331亿韩元和148亿韩元。

大盘股方面，三星电子收平，SK海力士上涨0.42%。三星电子优先股上涨2.75%，现代汽车上涨1.69%，KB金融上涨2.02%，三星生物制剂上涨0.76%，三星物产上涨0.69%。LG新能源下跌3.45%，三星电机下跌3.34%，SK Square下跌1.49%。

市场分析人士认为，三星电子盘中一度下跌，随后止跌并在平盘附近收盘，使市场投资情绪有所企稳。不过，外资持续大规模净卖出，限制了KOSPI涨幅。与此同时，部分资金流入半导体材料、零部件和设备以及成长股，推动KOSDAQ表现相对强劲。

大信证券表示，以大型半导体股为中心，机构和其他法人扩大净买入，带动指数收复跌幅并转涨。韩国股市资金轮动正向非半导体行业扩散，市场呈现小幅上涨态势。

新韩投资证券表示，金融股表现相对稳健，化妆品板块延续涨势。由于下月将公布对美投资项目，能源相关股票获得市场关注；KOSDAQ市场部分半导体材料、零部件和设备及消费品类股受到资金追捧，对指数形成支撑。

当天，首尔外汇市场美元兑韩元汇率较前一交易日上涨3.7韩元，收于1美元兑1386.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社