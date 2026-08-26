말레이시아 교사 초청해 공동수업...서울공고, 세계시민교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울공고가 28일부터 11월 20일까지 말레이시아 교사 2명을 초청해 협업수업을 운영한다.
- 교육부 사업의 일환으로 문화·언어 교육과 세계시민교육, 프로젝트 수업을 진행한다.
- 서울공고는 KVC·보퍼트 학교와 교류를 확대하며 국제공동수업 기반을 넓혔다.
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KVC와 공동수업 등 직업교육 기반 국제교류 확장
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청 산하 서울공업고등학교는 오는 28일부터 11월 20일까지 말레이시아 현직교사 2명을 초청해 교사·학생이 함께하는 협업수업을 운영한다고 26일 밝혔다.
이번 프로그램은 교육부가 주최하고 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원이 주관하는 '2026 다문화가정 대상국가와의 교육교류사업'의 일환이다.
서울공고는 초청교사 배치 기간 참관 수업을 비롯해 말레이시아 문화·언어 교육, 세계시민교육 등을 진행한다. 초청교사의 전공 교과와 참여 교사를 대상으로 교과와 언어를 결합한 프로젝트 수업도 운영할 예정이다.
프로젝트 수업은 서울공고 교사와 말레이시아 초청교사가 공동으로 수업을 설계하고 일부 수업을 영어로 진행하는 방식이다.
학교 측은 이를 통해 학생들의 국제이해 역량과 다문화 수용성을 높이는 동시에 참여 교사의 글로벌 교육 역량과 영어 수업 전문성도 강화할 수 있을 것으로 기대했다.
이번 협업수업은 다문화 배경 학생을 포함한 전체 학생의 세계시민의식 함양, 말레이시아 문화와 세계시민교육을 주제로 한 정규 교육과정 연계, 교사 전문성 강화, 학교 간 지속 가능한 국제교류 기반 마련 등을 목표로 한다.
서울공고와 말레이시아 케닝가우 직업학교(KVC)의 교류는 2017년 시작됐다. 당시 교육교류사업을 통해 KVC 영어교사인 모드 알 칼리파 빈 모드 아프난 교사가 서울공고에 3개월간 배치된 것을 계기로 양교는 교류를 이어왔다.
이후 양교는 업무협약을 체결하고 로봇경진대회 공동 참가와 상호 방문, 국제공동수업 등을 진행해 왔다.
서울공고는 올해 국제공동수업 선도학교로 지정됐으며 KVC와 지난해에 이어 올해 7월부터 '더 나은 삶을 위한 스마트 솔루션'을 주제로 실시간 온라인 국제공동수업을 프로젝트 직무교육 형태로 운영 중이다.
KVC 교사 8명과 학생 13명은 다음 달 1~2일 서울공고를 방문해 대면 교류와 프로젝트 발표를 진행한다. 이번에 초청된 말레이시아 교사 2명도 해당 프로그램에 참여할 예정이다.
서울공고는 말레이시아 보퍼트 직업학교와도 교류를 확대하고 있다. 지난해 서울공고 초청교사로 활동한 보퍼트 직업학교 교사 자이리 빈티 야답의 제안으로 한국어를 배우는 보퍼트 직업학교 관광학과 학생 10명과 서울공고 국제교류동아리 학생들은 온라인 '글로벌 언어교류 프로그램'을 진행하고 있다. 지난 7월 1차 세션을 마쳤으며 오는 11월 2차 세션을 앞두고 있다.
서울공고는 2016년 필리핀과의 교류를 시작으로 아시아 주요국과 교육교류를 이어왔다. 코로나19 기간인 2021~2022년에도 태국, 몽골 등과 비대면 교육교류연구회를 운영했다.
강상욱 교장은 "초청교사와의 만남에서 시작된 인연이 학교 간 MOU와 공동수업, 학생교류로 이어지면서 지속적인 국제교육의 기반이 되고 있다"며 "올해 새롭게 만나는 말레이시아 초청교사들과도 학생들이 서로의 문화를 이해하고 함께 배우는 의미 있는 수업을 만들어 가겠다"고 전했다.
hyeng0@newspim.com