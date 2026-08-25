김해시, MZ 공무원들과 청렴 문화 개선 논의…젊은 세대의 목소리 담아

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 25일 정영두 시장과 청렴주니어보드가 브라운백 미팅을 했다.
- 저연차 공무원들은 청렴 과제와 조직문화 개선점을 놓고 의견을 나눴다.
- 시는 세대·직급 소통을 확대해 청렴문화를 강화할 계획이다.
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세대 간 소통 통한 청렴 문화 조성
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시 MZ 공무원들이 점심시간 브라운 백 미팅에서 시장과 마주 앉아 세대별 청렴 감수성과 조직문화 개선 방안을 놓고 허심탄회한 대화를 나눴다.
김해시는 25일 시청 정책회의실에서 청렴주니어보드와 정영두 시장이 함께하는 브라운 백 미팅을 개최했다고 밝혔다.
점심시간을 활용한 이번 자리는 저연차 공무원으로 구성된 청렴주니어보드가 조직의 청렴 리더와 직접 대화하며 시정 철학과 청렴, 조직문화에 대한 의견을 나누기 위해 마련했다.
이날 정영두 시장과 신대호 부시장, 정운호 인사과장이 참석해 청렴주니어보드와 질의응답을 주고받았다. 참석자들은 공직 생활에서 체감한 청렴 과제와 조직문화 개선점 등을 주제로 의견을 나눴다.
이어 진행한 밸런스 게임에서는 '성실하지만 관행을 답습하는 직원'과 '창의적이지만 자유분방한 직원', '폭염 속 출근길 청렴캠페인'과 '8시간 반부패 법령교육' 등을 놓고 토론하며 세대별 시각 차이를 확인했다.
청렴주니어보드 '청풍명월단'은 임용 7년 차 이내, 7급 이하, 40세 이하 직원 28명으로 구성됐으며 올해 3월부터 활동하고 있다.
정 시장은 "젊은 직원들의 솔직한 목소리를 직접 들을 수 있어 뜻깊었다"며 "청렴한 조직문화는 서로를 존중하고 원칙을 지키는 실천에서 시작되는 만큼 자유롭게 의견을 낼 수 있는 조직을 만들겠다"고 말했다.
시는 앞으로도 세대와 직급을 넘어 소통할 수 있는 프로그램을 운영해 직원 의견을 시정과 조직문화에 반영하고 청렴한 공직문화를 조성할 계획이다.
news2349@newspim.com