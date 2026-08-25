건보공단, 거제 수해 피해지역 찾아 긴급구호 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 건보공단이 25일 경남 거제서 이동세탁 봉사했다
- 수해 가구 50여 세대 세탁물 세탁·건조 지원했다
- 긴급지원기금 500만원도 전달해 복구를 도왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단이 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 경남 거제지역을 찾아 이동세탁 봉사활동을 펼치고 긴급 지원기금 500만원을 전달했다.
건보공단은 25일 최근 기록적인 집중 호우로 큰 피해를 입어 특별재난지역으로 선포된 경남 거제지역을 찾아 수해 피해 주민의 일상생활 회복을 돕기 위한 이동세탁 봉사활동을 펼쳤다고 밝혔다.
이번 봉사활동은 수해로 주택과 생활시설 등이 침수된 가구를 지원하기 위해 마련됐다. 특히 거동이 불편하거나 스스로 세탁하기 어려운 노인과 취약계층의 생활 불편을 덜어주기 위해 실시됐다.
건보공단은 이날 8.5톤(t) 이동세탁 차량을 긴급 투입해 침수로 오염된 이불과 의류 등 50여 세대의 생활세탁물을 수거하고 세탁·건조한 후 피해주민들에게 전달했다. 직원들도 세탁물 수거와 분류, 세탁·건조, 세대별 전달 등 전 과정에 참여해 수해 복구에 어려움을 겪는 주민의 일상 회복에 힘을 보탰다.
아울러 건보공단은 경상남도사회복지협의회를 통해 피해 주민 긴급 지원을 위한 500만원의 기금도 전달했다. 전달된 기금은 거제지역 27개 임시대피소에 머물고 있는 피해 주민 약 100여명의 긴급 생활 지원 등에 활용될 예정이다.
강청희 건보공단 이사장은 "갑작스러운 집중 호우로 피해를 입으신 거제지역 주민들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "국민의 건강을 지키는 공공기관으로서 도움이 필요한 곳에 먼저 다가가고 주민들이 하루빨리 평온한 일상으로 돌아갈 수 있도록 현장에서 필요한 돌봄과 지원을 이어가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com