KOTRA, 산재예방주간 운영…임직원·협력사 안전문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 코트라가 25일 산재예방주간을 열고 안전문화 확산에 나섰다.
- 임직원과 협력사 근로자 참여로 예방교육과 마음건강 강연을 진행했다.
- 강 사장은 현장 중심 안전경영을 지속 강화하겠다고 밝혔다.
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AI안전 아이디어 공모 등 참여 프로그램 운영
출근길 안전경영 캠페인, 생활 안전습관 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 사장 강경성)가 산업재해 예방 주간을 운영하며 임진원 및 협력사의 안전문화 확산에 나섰다.
코트라는 지난 24일부터 오는 28일까지 산업재해 예방 주간 '에브리데이 안전생활'을 운영하고 있다고 25일 밝혔다.
이번 행사는 임직원뿐 아니라 협력사 근로자까지 참여 대상을 넓혀 조직 안팎의 안전 역량을 높이기 위해 마련됐다.
코트라는 산업재해 예방교육과 마음건강 강연을 진행하고, 인공지능(AI)을 활용한 안전 행동 유도 스티커 공모전도 실시했다.
특히 이날에는 '출근길 안전경영 3-UP 캠페인'을 진행했다. 안전의식과 정보보안, 지속가능성에 대한 관심을 높이기 위한 행사다.
참가자들은 ▲보행 중 스마트폰 사용 위험성을 체험하는 '스몸비 체험존' ▲안전·보건 골든벨 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 바로알기 퀴즈 ▲피싱메일 대응 O/X 퀴즈 ▲개인정보보호 활동 등에 참여했다.
스몸비(Smombie)는 스마트폰(Smartphone)과 좀비(Zombie)의 합성어로, 스마트폰 화면을 보며 주변을 살피지 않고 걷는 사람을 뜻한다.
강경성 코트라 사장은 "안전은 모든 구성원이 함께 만들어가는 문화"라며 "임직원과 협력사 근로자가 일상에서 안전을 실천할 수 있도록 현장 중심의 안전경영을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com