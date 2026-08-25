이형섭 낙동강유역환경청장, 김해시 가축분뇨 처리시설 점검

AI 핵심 요약beta
- 이형섭 낙동강유역환경청장이 25일 김해 가축분뇨공공처리시설을 점검했다.
- 가축분뇨 처리와 바이오가스화 운영 실태를 살폈다.
- 녹조 저감과 탄소중립을 위해 지원 확대를 약속했다.
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정책 보완 및 에너지화 지원 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청이 수질오염원에서 에너지원으로 변신한 현장을 직접 찾아가, 녹조와 탄소를 동시에 줄이는 해법을 점검하고 나섰다.
낙동강청은 이형섭 청장이 25일 경남 김해시 가축분뇨공공처리시설을 방문해 가축분뇨 처리 공정과 바이오가스화시설 운영 실태를 살폈다고 밝혔다.
이번 점검에는 이 청장은 시설 운영 현황을 보고받고 수질관리와 유기성 폐자원 에너지화에 대한 현장 관계자 의견을 들었다.
이 청장은 "가축분뇨가 적정하게 처리되지 않을 경우 녹조 발생에 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "수계 유입을 최소화할 수 있도록 철저한 관리와 운영을 당부드린다"고 말했다.
이어 "가축분뇨 등 유기성 폐자원을 에너지로 전환하는 시설은 탄소중립과 자원순환을 실행하는 사례"라며 "관련 지원을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
낙동강청은 이번 현장 점검 결과를 향후 수질관리와 유기성 폐자원 에너지화 정책 보완에 반영할 방침이다.
news2349@newspim.com