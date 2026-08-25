北, 나토 때리고 러시아는 감싸고..."북극 활동 이중잣대"

AI 핵심 요약beta
- 북한이 25일 나토의 북극 군사활동을 러시아 위협이라 비난했다.
- 노동신문은 북극권 훈련과 '북극의 보초'를 러시아 견제로 규정했다.
- 러시아의 북극 군사력 강화는 지역 안전 수호라며 옹호했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핀란드·스웨덴 가입 뒤 긴장 고조 주장
"러 군사력 강화는 '지역 안전'" 두둔
[서울=뉴스핌] 김한솔 기자 = 북한이 북대서양조약기구(NATO·나토)의 북극지역 군사 활동을 러시아를 겨냥한 위협이라고 비난했다. 반면 러시아의 북극지역 군사력 강화는 '지역 안전 수호'라며 상반된 평가를 내렸다.
노동당 기관지 노동신문은 25일 '북극지역 정세를 격화시키고 있는 나토의 움직임'이라는 제목의 기사에서 "나토가 북극지역의 군사화를 추진해 대결 분위기를 고조시키고 있다"고 주장했다.
신문은 올해 북극권에서 진행된 다국적 군사훈련을 그 근거로 들며 지난 2월 미국·캐나다·덴마크의 '아크틱 에지 2026' 훈련과 3월 노르웨이·핀란드 북부에서 14개국 병력 2만 5000명이 참가한 '콜드 리스폰스' 훈련을 차례로 거론했다.
나토가 올해 초 착수한 '북극의 보초' 계획도 러시아 견제 움직임으로 규정했다.
신문은 이 계획의 목적이 "혹한 속에서의 공격 수법을 연마해 러시아를 견제하고 북극지역에 대한 군사적 개입을 확대하려는 데 있다"는 분석가들의 주장도 소개했다.
북극권 밖에 있는 회원국들의 움직임도 지적했다. 영국이 올해 북대서양과 북극해에 항공모함 타격집단을 투입할 계획이며, 독일은 지난해 여름 북극에 해군 전대를 보냈다고 전했다.
프랑스도 상륙함과 대잠함을 배치하고 있다고 덧붙였다.
신문은 핀란드와 스웨덴의 나토 가입 이후 북극지역의 군사화가 한층 노골화됐다며 "그 창끝은 러시아로 향하고 있다"고 주장했다.
이어 나토가 핀란드와 노르웨이를 러시아의 주요 군사·공업 시설을 타격하기 위한 전력 배치지로 활용하고, 러시아 북방함대의 대서양 진출 항로에는 대잠수함 장벽을 구축하려 한다는 전문가들의 분석도 실었다.
반면 러시아의 북극 군사 활동에는 다른 평가를 내렸다.
신문은 러시아가 "북극 바닷길과 주변 수역에서 자국의 이익과 지역의 안전을 수호하는 데 큰 힘을 넣고 있다"며 북방함대 임무 재조정과 레닌그라드 군관구 복원을 방위 능력 강화 사례로 제시했다.
또 나토의 움직임이 양측의 우발적 충돌로 이어질 수 있다며 "나토의 무모한 군사적 진출과 야망으로 북극지역이 또 하나의 첨예한 군사정치적 대결장으로 달아오르고 있다"고 주장했다.
북한의 이 같은 반응은 북극지역 안보 현안에서도 러시아의 입장을 적극 두둔하며, 최근 한층 밀착된 북러 관계의 기조를 이어가는 행보로 풀이된다.
korbraves@newspim.com