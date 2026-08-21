Sh수협은행, 해양진흥공사서 기업 신용위험 관리 노하우 공유

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행이 19일 해양진흥공사서 CSF를 열었다.
- 기업 신용분석·리스크관리 역량과 CDM을 공유했다.
- 양 기관은 정보교류·모니터링 협력을 강화하기로 했다.
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공동 모니터링으로 리스크 대응 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = Sh수협은행이 한국해양진흥공사 임직원을 대상으로 기업 신용분석과 리스크 관리 역량을 공유하며 해양산업의 안정적인 성장을 위한 금융 협력을 강화했다.
Sh수협은행은 지난 19일 부산 해운대구 한국해양진흥공사에서 공사 임직원을 대상으로 'Sh수협은행 Credit Strategy Forum(CSF)'을 열었다고 21일 밝혔다.
이번 포럼은 해양수산 분야의 금융과 산업 지원을 담당하는 양 기관이 기업 신용분석 및 위험관리 경험을 나누고, 해양산업의 지속적인 성장을 지원하기 위해 마련됐다.
이날 강연은 Sh수협은행 리스크관리그룹 양기태 부행장보가 맡았다. 양 부행장보는 통계적 신용분석 모델에 전문가 판단을 결합한 'Corporate Distress Matrix(CDM)' 방법론을 소개했다.
CDM은 기업의 현재 위험 수준을 나타내는 'Level'과 재무지표가 어떤 방향으로 움직이고 있는지를 보여주는 'Trend'를 함께 분석하는 방식이다. 단순히 현재 재무상태만 확인하는 것이 아니라 기업의 신용위험이 앞으로 악화될 가능성까지 종합적으로 파악할 수 있다는 설명이다.
금리와 유동성 여건, 경기순환, 금융시장 변동성 등 거시경제 변수들이 기업의 재무구조와 부실 가능성에 미치는 영향도 주요 내용으로 다뤄졌다.
양부행장보는 "기업 부실은 어느 순간 갑자기 발생하기보다 취약성이 장기간 누적되는 과정에서 나타난다"며 "CDM과 금융·경제 변수를 함께 활용하면 기업의 현재 상황뿐 아니라 신용위험의 방향성까지 균형 있게 판단할 수 있다"고 설명했다.
박종연 한국해양진흥공사 인프라금융부장은 "해외 투자가 확대되는 상황에서 해외 기업의 재무적 취약성을 조기에 파악하고 분석 역량을 높이는 데 의미 있는 자리였다"고 평가했다.
양 기관은 이번 포럼을 계기로 기업 리스크관리와 관련한 정보 교류를 이어가기로 했다. 해운·금융시장의 변화와 주요 경기 흐름을 함께 점검하는 모니터링 협력도 강화할 예정이다.
신학기 Sh수협은행장은 "금융기관이 축적한 리스크관리 경험과 전문지식을 해양수산 유관기관과 공유하는 것은 금융의 공공적 역할을 넓히는 과정"이라며 "앞으로도 해양산업의 건전한 성장과 금융시장 안정을 뒷받침하겠다"고 말했다.
한편 Sh수협은행은 지난 7월 SK그룹 계열사를 대상으로 CSF를 개최한 데 이어 앞으로도 다양한 기관과 기업을 대상으로 리스크관리 경험과 전문성을 공유할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com