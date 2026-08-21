롯데웰푸드, 영등포공장 암모니아 누출 사과…"재발 방지책 마련"

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 21일 영등포공장 가스 누출에 사과했다.
- 현장 근무자 대피로 인명 피해는 없었다.
- 롯데웰푸드는 원인 조사 협조와 재발 방지 대책을 마련하겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소방·구청·환경청 잔류 가스 측정 결과 '불검출'
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데웰푸드가 서울 영등포공장에서 발생한 가스 누출 사고와 관련해 인근 주민과 고객에게 사과하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 했다.
롯데웰푸드는 21일 입장문을 내고 "이날 새벽 영등포공장에서 발생한 가스 누출 사고로 인근 주민과 고객 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
회사에 따르면 사고 발생 직후 현장 근무자들은 비상 대응 매뉴얼에 따라 자체 대피했다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없다.
롯데웰푸드는 사고를 인지한 직후 119에 신고했으며, 출동한 소방 당국은 이날 오전 5시52분쯤 메인 가스 밸브 차단을 완료했다.
이후 소방·구청·환경청 등 관계 기관이 공장과 인근 지역을 대상으로 잔류 가스 농도를 측정한 결과 가스는 검출되지 않은 것으로 확인됐다. 관련 내용은 관할 구청의 안전 안내 문자를 통해 인근 주민들에게 전달됐다.
롯데웰푸드는 관계 기관의 사고 원인 조사에 협조하는 한편 해당 시설에 대한 안전 점검과 재발 방지 대책 마련에 나설 방침이다.
롯데웰푸드 관계자는 "전사 안전관리 체계를 다시 한번 면밀히 점검하고 필요한 보완 조치를 신속하게 추진하겠다"며 "지역 주민 여러분께 불편과 우려를 드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"고 말했다.
sykim@newspim.com