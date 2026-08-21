[MLB] 디그롬, 역대 두 번째로 빠른 2000탈삼진 대기록

AI 핵심 요약beta
- 제이콥 디그롬이 21일 워싱턴전서 2000탈삼진을 달성했다.
- 디그롬은 272경기, 1660.1이닝 만에 고지를 밟았다.
- 텍사스는 디그롬의 6이닝 무실점 호투로 2-0 승리했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 텍사스 레인저스의 에이스 제이콥 디그롬이 역대 두 번째 최소 경기 및 최소 이닝 만에 통산 2000탈삼진 고지를 밟았다.
디그롬은 21일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝 1피안타 1볼넷 10탈삼진 무실점 역투를 펼쳤다.
이날 경기 전까지 통산 1998탈삼진을 기록 중이던 디그롬은 1회초 시작과 동시에 워싱턴의 데일런 라일과 아비멜렉 오르티스를 연달아 삼진으로 솎아내며 2000탈삼진을 완성했다. 대기록이 달성되자 전광판에 기록 축하 영상이 흘러나왔고 관중석의 기립박수에 디그롬은 모자를 벗어 화답했다.
272경기, 1660.1이닝 만에 2000탈삼진을 달성한 디그롬은 메이저리그 역사의 한 페이지를 새로 썼다. 최소 경기 기준으로는 랜디 존슨(262경기)에 이은 역대 2위며, 최소 이닝 역시 크리스 세일(1626이닝)에 이어 역대 2위에 해당하는 대기록이다. MLB 통산 95번째이자 현역 선수로는 9번째 기록이다.
대기록 달성 이후에도 디그롬의 투구는 완벽했다. 4회초 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세우는 등 6이닝 동안 삼진 10개를 뺏어내며 상대 타선을 압도했다. 디그롬의 호투를 앞세운 텍사스는 2-0 완승을 거뒀다. 디그롬의 시즌 평균자책점은 3.77로 낮아졌다.
psoq1337@newspim.com